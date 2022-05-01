Разговор Кулебы и Блинкена был посвящен результатам их встречи 24 апреля. Глава Госдепа отметил решительную поддержку официального Киева Вашингтоном. Американцы – на стороне украинцев в условиях российского вторжения.

Ранее Украина имеет право делать все, чтобы защититься, – Блинкен о вероятности атак на территории России

Американские дипломаты сначала вернутся во Львов

Блинкен уточнил также информацию о возвращении сотрудников американского посольства в Украину. На следующей неделе дипломаты будут приезжать на работу во Львов, а вскоре должны вернуться и в Киев.

Блинкен и Кулеба обсудили помощь в 33 миллиарда долларов

Главы дипведомств США и Украины обсудили также заявление президента Джо Байдена о намерениях выделить Украине 33 миллиарда долларов помощи. Новый пакет будет предусматривать экономическую, военную и гуманитарную поддержку.

Конгресс готов оперативно рассмотреть инициативу главы Белого дома

Отметим, что ранее Конгресс США уже заявил, что собирается оперативно рассмотреть инициативу президента Байдена. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси также заверила, что американские политики поддерживают привлечение российских военных преступников к ответственности.

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Энтони Блинкен о ситуации в Украине: последние заявления

Госсекретарь США подчеркнул, что Украина должна решать, атаковать ли объекты на территории России. Сейчас задача украинской армии – сделать все для защиты родной земли.

Блинкен отметил, что украинские военные уже выиграли битву за Киев.

После визита в Киев 24 апреля глава Госдепа выразил уверенность, что суверенная Украина будет существовать дольше, чем у власти будет находиться Владимир Путин.

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