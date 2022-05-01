Розмова Кулеби та Блінкена була присвячена результатам їхньої зустрічі 24 квітня. Голова Держдепу наголосив на рішучій підтримці офіційного Києва Вашингтоном. Американці – на боці українців в умовах російського вторгнення.

Раніше Україна має право робити все, щоб захиститися, – Блінкен про ймовірність атак на території Росії

Американські дипломати спочатку повернуться до Львова

Блінкен уточнив також інформацію щодо повернення співробітників американського посольства в Україну. Вже наступного тижня дипломати приїжджатимуть на роботу до Львова, а невдовзі мають повернутись і до Києва.

Блінкен та Кулеба обговорили допомогу у 33 мільярди доларів

Глави дипвідомств США та України обговорили також заяву президента Джо Байдена про наміри виділити Україні 33 мільярди доларів допомогу. Новий пакет передбачатиме економічну, військову та гуманітарну підтримку.

Конгрес готовий оперативно розглянути ініціативу глави Білого дому

Зазначимо, що раніше Конгрес США вже заявив, що збирається оперативного розглянути ініціативу президента Байдена. Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі також запевнила, що американські політики підтримують притягнення російських воєнних злочинців до відповідальності.

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Ентоні Блінкен про ситуацію в Україні: останні заяви

Держсекретар США наголосив, що це Україна має вирішувати, чи атакувати об'єкти на території Росії. Зараза завдання української армії – зробити все для захисту рідної землі.

Блінкен зауважив, що українські військові вже виграли битву за Київ.

Після візиту до Києва 24 квітня голова Держдепу висловив впевненість, що суверенна Україна існуватиме довше, аніж у владі перебуватиме Володимир Путін.

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