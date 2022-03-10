Блинкен сравнил блокаду Ленинграда с трагедией в Мариуполе
Источник:твиттер Блинкена
Украинский Мариуполь находится под беспощадным огнем российского оккупанта. 9 марта враг сознательно сбросил бомбы на детскую больницу.
В городе нет света, снабжения продуктами и лекарствами. Город блокирован россиянами – те принципиально не позволяют людям эвакуироваться, проявляя бесчеловечную жестокость.
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Естественно, это знаем не только мы, но и весь мир (не считая России, где пропаганда вещает тысячи сказок).
Мариуполь ныне – как Ленинград во Второй мировой
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки опубликовал сообщение в твиттере, в котором сравнил ситуацию в Мариуполе с блокадой нацистами Ленинграда во время Второй мировой войны.
Каждого россиянина учили о блокаде Ленинграда во время Второй мировой войны. К сожалению, история повторилась, но теперь российские власти жестоко морят голодом украинские города,
– написал Блинкен.
И проиллюстрировал свои слова показательным фото.
Ленинград 1942 – Мариуполь 2022 / Фото из твиттера Блинкена
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