У місті немає світла, постачання продуктів та ліків. Місто блоковане росіянами – ті принципово не дозволяють людям евакуюватися, виявляючи нелюдську жорстокість.

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Звісно, це знаємо не тільки ми, а й увесь світ (крім Росії, де пропаганда розповідає тисячі казок).

Маріуполь нині – як Ленінград у Другій світовій

Державний секретар Сполучених Штатів Америки опублікував допис у твітері, у якому порівняв ситуацію у Маріуполі з блокадою нацистами Ленінграда під час Другої світової війни.

Кожного росіянина навчали про блокаду Ленінграда під час Другої світової війни. На жаль, історія повторилася, але тепер російська влада жорстоко морить голодом українські міста,

– написав Блінкен.

І проілюстрував свої слова показовим фото.



Ленінград 1942 – Маріуполь 2022 / Фото з твітера Блінкена

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