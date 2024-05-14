За столом, полным гильз: Кулеба и Блинкен пообедали в Veterano Pizza в Киеве – яркое фото

Энтони Блинкен 14 мая побывал в Киеве. Его рабочий обед с Дмитрием Кулебой попал в объективы. Для ланча символично выбрали заведение, созданное военными, – Veterano Pizza.

Визит Блинкена не был анонсирован. К тому же это первый визит чиновника США со времени принятия Конгрессом пакета помощи Украине на сумму более 60 миллиардов долларов. На вопрос Владимира Зеленского о сроках поставки помощи Блинкен ответил, что она "уже в пути".

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Детали визита Блинкена

Корреспонденты BBC отметили, что госсекретаря США сопровождала "огромная свита" из сотрудников Блинкена и специальных агентов Службы дипломатической безопасности США. Было много журналистов и охранников, в том числе вооруженных автоматами. Обычные люди также фотографировали процессию и интересовались, что происходит.

Блинкен вместе с госпожой послом США в Украине Бриджит Бринк прошел по центру Киева за пять минут. На Майдане Независимости он остановился возле сотен флажков, которые втыкают в землю, чтобы почтить погибших Героев.

Собственно, от Майдана Независимости госсекретарь отправился на улицу Софийскую. Veterano Pizza буквально в нескольких шагах от Майдана.

Обед Блинкена и Кулебы в Veterano Pizza / Фото Getty Images

Деталей разговора с Кулебой не сообщали. Далее Блинкен отправился на встречу с украинскими антикоррупционными активистами.

Что известно о Veterano Pizza

Бренд создали ветераны АТО. Заведение на Софиевской – одно из заведений сети, пицца представлена и в других городах Украины. Также есть франшиза Veterano Coffee, а кафе Veterano Brownie на Подоле в мае 2022 закрылась, потому что работники создали подразделение БПЛА. В заведениях Veterano Pizza работают ветераны.

В пиццерию на Софиевской часто приходят волонтеры. Столешницы там прозрачные и наполнены отстрелянными гильзами. Сеть предлагает подвесить пиццу для военных, которую потом привозят в госпитали и не только. В меню есть как классические вкусы, так и более изысканные сочетания. А недавно появилась пицца "Английский завтрак" – в знак уважения к Великобритании и благодарности за поддержку.