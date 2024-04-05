НАТО и США удвоят усилия над поиском ресурсов для Украины, – Блинкен

США и союзники по НАТО удвоят усилия, чтобы обеспечить Украину помощью для продолжения борьбы с российской агрессией. Кроме того, Вашингтон работает над двусторонним соглашением по безопасности с Киевом.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал об этом во время пресс-конференции в Брюсселе. Также по результатам заседания Совета Украина – НАТО, Блинкен сказал, что Киев достигает прогресса, учитывая боевые действия в Черном море, а также в выполнении необходимых реформ для получения членства в Альянсе, передает корреспондентка 24 канала.

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По его словам, во время заседания Совета Украина – НАТО союзники согласились пересмотреть, что еще можно передать украинской армии. Сейчас насущными потребностями являются новые системы ПВО, боеприпасы и арлерийские снаряды.

Я считаю, исходя из того, что я услышал сегодня (5 апреля – 24 Канал), все, включая Соединенные Штаты, собираются удвоить усилия и необходимо удвоить усилия по поиску ресурсов, в которых Украина продолжает нуждаться,

– сказал Блинкен.

По его словам, Вашингтон:

продолжает обсуждать с союзниками и партнерами, как еще можно помочь Украине решить критическую ситуацию,

думает над тем, как построить силы Украины в будущем, чтобы сдерживать российскую агрессию или защищаться от нее.

Блинкен также напомнил, что более 30 стран подписали или находятся в процессе заключения или разработки двусторонних соглашений о взаимодействии с Украиной. США также работают над этим документом.

"Мы также рассматриваем роль, которую НАТО может и должно играть со временем в поддержке Украины. И это дискуссия, которая продлится в течение ближайших недель. Поэтому, я думаю, вы увидите определенные вещи на саммите, когда мы соберемся вместе в июле в Вашингтоне", – сказал он.

Украина серьезно относится к рекомендациям союзников: Блинкен о приближении к стандартам НАТО

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина достигает прогресса, учитывая боевые действия в Черном море, а также в выполнении необходимых реформ для получения членства в Альянсе.

Он подчеркнул, что все союзники в очередной раз подтвердили, что будущее Украины в составе Альянса. Блинкен высказался, что сейчас есть цель создать мост к полноправному членству Украины, который предусматривает дополнительную поддержку и сотрудничество.

За последние месяцы Украина достигла значительного прогресса. Она оттеснила российский флот из Черного моря, открыв судоходные пути для экспорта зерна в другие страны мира,

– сказал Блинкен.

Госсекретарь США отметил, что Украина сейчас привлекает все больше инвестиций и достигает прогресса в реформах управления и безопасности. В частности, Киев увеличивает ресурсы для антикоррупционных институтов, повышает прозрачность и подотчетность по военной помощи от союзников.

"Этот прогресс свидетельствует о том, что Украина серьезно относится к нашим рекомендациям, рекомендациям союзников и выполняет тяжелую работу по достижению высоких стандартов НАТО", – отметил он.

Блинкен рассказал, изменятся ли отношения между США и Россией при Путине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон руководствуется политикой страны по формированию своего отношения к ней. США осуждают войну в Украине и идею, что кто-либо может нарушать границы суверенного государства.

Блинкен ответил на вопрос, готовы ли Штаты вернуться к старым отношениям с Россией, когда у власти остается Владимир Путин.

Как с любой страной мы сосредотачиваемся на политике, а не на личностях,

– ответил госсекретарь США.

Он подчеркнул, что Вашингтон хочет увидеть, какова политика России. По его мнению, что сейчас политика Кремля заключается в агрессии против Украины и угрозах для принципов, которые лежат в основе международного права.

"Мы знаем, что если мы оставим это без контроля, то агрессоры везде сделают свои собственные выводы", – сказал Блинкен.

В Брюсселе 4 – 5 апреля проходит заседание Совета Украина – НАТО. В штаб-квартире НАТО два дня будут продолжаться встречи министров.