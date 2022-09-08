Блинкен пообещал 2 миллиарда долларов помощи Украине и странам, которым угрожает россия

США решили выделить Украине и 18 ее европейским соседям 2 миллиарда долларов. Помощь получат страны, которые "потенциально больше всего сталкиваются с риском предстоящей российской агрессии".

Украина получит 1 миллиард долларов

О новой масштабной военной помощи сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен, приехавший в Киев. Он рассказал, что администрация Джо Байдена выделит 2 миллиарда долларов долгосрочного иностранного военного финансирования Украине и ее соседям, включая членов НАТО и партнеров в регионе.

Глава Пентагона на открытии "Рамштайн" упомянул о контрнаступлении ВСУ на Юге.

Сообщается, что Украина получит около 1 миллиарда долларов.

Остальные суммы будут разделены между Албанией, Боснией и Герцеговиной, Болгарией, Хорватией, Чехией, Эстонией, Грузией, Грецией, Косово, Латвией, Литвой, Молдовой, Черногорией, Северной. Македонией, Польшей, Румынией, Словакией и Словенией.

Деньги направлены, чтобы помочь этим странам "в сдерживании и защите от новых угроз их суверенитету и территориальной целостности" путем укрепления их военной интеграции с НАТО и противодействия "российскому влиянию и агрессии".

Эта помощь еще раз демонстрирует нашу непреклонную преданность будущему Украины как демократического, суверенного и независимого государства, а также безопасности союзников и партнеров по всему региону,

– говорится в сообщении.

Кроме 1 миллиарда долларов Украина получит оборонную помощь, которая включает тяжелое вооружение, боеприпасы и бронетехнику стоимостью 675 миллионов долларов. Об этом глава Пентагона Ллойд Остин объявил в ходе встречи в формате "Рамштайн-5".

Блинкен планирует встречу с Зеленским

В Киеве Энтони Блинкен планируется встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Также госсекретарь США посетит населенные пункты вблизи Киева.

Во время неанонсированного визита в столицу Украины Блинкен приехал в больницу "Охматдет", где посетил детей, выздоравливающих в результате российской агрессии.

Там он встретился с украинской знаменитостью – военным псом Патроном.



Энтони Блинкен в больнице "Охматдет" / Фото Associated Press

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