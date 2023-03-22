То, что Китай политически поддерживает Россию, противоречит интересам США. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

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Однако США не видят доказательств, что Пекин поставлял летальное вооружение Москве для войны против Украины. По словам Блинкена, Китай наблюдает за войной в Украине, чтобы понять, как мир противостоит российской агрессии.

Ставки в Украине выходят далеко за пределы Украины,

– сказал Блинкен.

Он уверен, что это оказывает глубокое влияние в Азии.

Безнаказанность откроет "ящик Пандоры"

Российское вторжение вызвало беспокойство. В США опасаются, что Китай может почувствовать в себе смелость и сделать подобный шаг относительно Тайваня.

Блинкен предупредил, если России будет позволено безнаказанно нападать на соседей, это "откроет ящик Пандоры". В свою очередь это приведет к "миру конфликтов".

Реакция США на визит Си Цзиньпина в Москву

Накануне Блинкен заявил, что Пекин стремится "дипломатически прикрыть" преступления, совершенные Путиным. Визит Си Цзиньпина в Россию демонстрирует, что Китай не считает, что необходимо привлечь к ответственности диктатора.

Впрочем, госсекретарь США отметил, "элементы" мирного предложения Китая, касающиеся войны России против Украины, отвечают усилиям, поддерживаемым США.