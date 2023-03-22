Те, що Китай політично підтримує Росію, суперечить інтересам США. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

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Однак США не бачить доказів, що Пекін постачав летальне озброєння Москві для війни проти України. За словами Блінкена, Китай спостерігає за війною в Україні, аби зрозуміти, як світ протистоїть російській агресії.

Ставки в Україні виходять далеко за межі України,

– сказав Блінкен.

Він впевнений, що це має глибокий вплив в Азії.

Безкарність відкриє "скриньку Пандори"

Російське вторгнення викликало занепокоєння. У США побоюються, що Китай може відчути в собі сміливості й зробити подібний крок щодо Тайваню.

Блінкен попередив, якщо Росії буде дозволено безкарно нападати на сусідів, це "відкриє скриньку Пандори". Своєю чергою, це призведе до "світу конфліктів".

Реакція США на візит Сі Цзіньпіна до Москви

Напередодні Блінкен заявив, що Пекін прагне "дипломатично прикрити" злочини, які скоює Путін. Візит Сі Цзіньпіна до Росії демонструє, що Китай не вважає, що необхідно притягнути до відповідальності диктатора.

Втім, держсекретар США зауважив, "елементи" мирної пропозиції Китаю, які стосуються війни Росії проти України, відповідають зусиллям, які підтримують США.