Украинцы стоят перед выбором – продолжать борьбу или вести переговоры о мире, – Блинкен

Энтони Блинкен заявил, что Украина стоит перед фундаментальным выбором. Он также отметил, что США стремятся обеспечить самые сильные позиции для Киева.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на государственного секретаря США Энтони Блинкена в интервью MSNBC Morning. Он отметил, что мир должен быть справедливым и долговременным, чтобы предотвратить повторение войны в будущем.

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Перед каким выбором встала Украина

Блинкен заявил, что Украина вошла в стадию, когда необходимо принять критически важное решение.

Украинцы должны принять фундаментальные решения относительно продолжения борьбы или переговоров и попытки довести это до прекращения огня,

– заявил глава американской дипломатии.

Он отметил, что не менее важным является вопрос, готова ли Россия пойти на это.

"Впрочем, если дойдет до этого (до переговоров – 24 Канал), мы хотим убедиться, что украинцы и администрация Трампа будут иметь лучшие позиции для заключения сильнейшей сделки", – отметил Блинкен.

По его словам, это предусматривает продолжение усиления позиций Украины на поле боя, обеспечение ее необходимыми ресурсами, боеприпасами и мобилизованных бойцов. Также важно сохранять максимальное давление на Россию.

Блинкен отметил, что прекращение огня должно состояться на справедливых условиях с перспективой долговременного мира. Он отметил важность не допустить, чтобы Россия использовала паузу для восстановления сил, перевооружения и новых атак в будущем.

Госсекретарь отметил важность поддержки Украины в достижении успеха как независимого и суверенного государства.

Ее не стерли с карты. Это то, чего хотел Путин и потерпел провал. Она может крепко стоять на собственных ногах в военном, экономическом плане и в плане демократии. Это лучший возможный отпор Путину,

– отметил он.

Он также выразил уверенность, что новоизбранный президент США Дональд Трамп захочет заключить хорошую для Украины соглашение.