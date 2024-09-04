Госсекретаря США Энтони Блинкена вызывают в суд: какая причина

Государственного секретаря США Энтони Блинкена вызовут в суд. Причиной этого стало то, что он не предоставил показания о выводе американских войск из Афганистана в 2021 году.

Об этом говорится в сообщении представителей Конгресса по иностранным делам, которому он и должен был предоставить соответствующую информацию. Отмечается, что Блинкен играл "центральную роль".

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Блинкена вызвали в суд

В мае 2021 года объявили о выводе войск США и НАТО из Афганистана, после чего там вспыхнули активные боевые действия. Поэтому председатель комитета Майкл Маккол просил Блинкена подтвердить до 19 августа, что он придет на слушания по этому поводу.

В своем письме к Блинкену американский чиновник объяснял, что комитет расследует вывод войск, во время которого Госдеп выполнял "центральную роль" и имел "функции высшего руководства". Согласно показаниям других должностных лиц, Блинкен принимал окончательное решение о выводе и эвакуации.

Поэтому, ранее его приглашали рассказать комитету о рассмотрении потенциального законодательства для предотвращения "катастрофических ошибок при выводе войск", в частности о потенциальных реформах полномочий Госдепа.

Впрочем, Блинкен так и не подтвердил своего участия в заседании комитета, поэтому ему прислали повестку в суд, который обяжет его явиться на слушания комитета 19 сентября.

К слову, талибы в Афганистане запретили женщинам говорить и показывать лица в общественных местах. Если же "правоохранители" зафиксируют нарушение, то могут объявить предупреждение или выписать штраф.