Про це йдеться у повідомленні представників Конгресу із закордонних справ, якому він і повинен був надати відповідну інформацію. Зазначається, що Блінкен відігравав "центральну роль".

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Блінкена викликали до суду

У травні 2021 року оголосили про виведення військ США й НАТО з Афганістану, після чого там спалахнули активні бойові дії. Тож голова комітету Майкл Маккол просив Блінкена підтвердити до 19 серпня, що він прийде на слухання з цього приводу.

У своєму листі до Блінкена американський посадовець пояснював, що комітет розслідує виведення військ, під час якого Держдеп виконував "центральну роль" та мав "функції вищого керівництва". Згідно зі свідченнями інших посадовців, Блінкен ухвалював остаточне рішення щодо виведення та евакуації.

Тому, раніше його запрошували розповісти комітету про розгляд потенційного законодавства для запобігання "катастрофічним помилкам під час виведення військ", зокрема про потенційні реформи повноважень Держдепу.

Втім, Блінкен так і не підтвердив своєї участі в засіданні комітету, тож йому надіслали повістку до суду, який зобов’яже його з’явитися на слухання комітету 19 вересня.

До слова, таліби в Афганістані заборонили жінкам говорити та показувати обличчя у громадських місцях. Якщо ж "правоохоронці" зафіксують порушення, то можуть оголосити попередження або ж виписати штраф.