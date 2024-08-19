Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав обидві сторони до останнього поштовху для досягнення домовленостей про припинення вогню між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС. За його словами, зараз для цього є "найкраща" та "можливо, остання" можливість.

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США посилюють дипломатичний тиск

Блінкен прибув до Ізраїлю, щоб посилити дипломатичний тиск з боку США. Це мало б допомогти забезпечити прорив у переговорах.

Водночас представники ХАМАС заявили Блінкену, що саме прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу є відповідальним за "зрив зусиль посередників" і затримку угоди про припинення вогню.

Зараз вирішальний момент, можливо, найкраща, можливо, остання можливість повернути заручників додому, домогтися припинення вогню і вивести всіх на кращий шлях до міцного миру і безпеки,

– наголосив Блінкен.

Також державний секретар США повторив застереження щодо подальшої ескалації. За його словами, настав час переконатися, що ніхто не робить жодних кроків, які могли б зірвати цей процес.