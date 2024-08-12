Іран обіцяв помститись, хоч Ізраїль й не брав відповідальності за удари. Проте ЗМІ вже писали, що Іран планує запустити з Сирії дрони по території Ізраїлю у межах удару-відповіді.

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Що відомо про посилення оборони інфраструктури Ізраїлю

Ізраїль на тлі підвищеного ризику атак з боку Ірану:

встановив сирени на батарейках,

рятувальники мають супутникові телефони.

Окрім того, життєво важливим засобом зв'язку можуть стати традиційні транзисторні радіоприймачі, якщо населенню доведеться сховатися в сховищах.

Для економіки країни вкрай важливо забезпечити стабільне електропостачання. Також країна зберігає запаси альтернативного палива для електростанцій на випадок перебоїв у регулярному постачанні.

Віцепрезидентка з операцій, логістики та безпеки Israel Electric Corporation (головний постачальник електроенергії в Ізраїлі) Тамара Феклер розповіла, що після раптового нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня на електростанціях МЕК звели внутрішні оборонні споруди.

Адже навіть короткочасні відключення електроенергії можуть ускладнити інформування населення про поточні події.

Це підштовхнуло владу до встановлення резервних дизельних генераторів або літієвих батарей на більшості стільникових вишок на Півночі країни, включно з портовим містом Хайфа. У Тель-Авіві десятки вишок під'єднано до резервних джерел живлення, таких як генератори на прилеглих підприємствах або муніципальних об'єктах,

– заявило видання.

Журналісти також зауважили, що є ризик атак на морські газові вишки. Тому у випадку повномасштабного конфлікту на Півночі країни Ізраїль ухвалюватиме рішення про припинення бурових робіт у кожному конкретному випадку, що знижує ймовірність їх повного закриття.

Влада Ізраїлю переконана, що додаткова обережність виправдана, адже напруженість у відносинах з Іраном та його союзниками зростає.

Зверніть увагу! На тлі загроз Міноборони США наказало направити підводний човен з керованими ракетами на Близький Схід, а авіаносній ударній групі USS Abraham Lincoln якомога швидше прямувати до цього району. Про це стало відомо після розмови міністра оборони США Ллойда Остіна з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галлантом.