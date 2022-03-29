В ближайшее время будет еще много показательных операций, которые усилят оптимизм – Вениславский

Вооруженные Силы Украины удачно отбивают врага, не давая ему ступить поближе к Киеву. Вероятно, у наших защитников впереди еще много оптимистических операций.

Еще 26 марта наши военные освободили Ирпень. Уже 28 марта оккупантов полностью выбили из города. Это одна из очень показательных побед. Такое мнение в эфире 24 канала высказал депутат и член комитета Верховной Рады по безопасности Федор Вениславский.

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ВСУ освобождают Украину от оккупантов

Кроме этого, ВСУ провели контрнаступательную операцию и трасса Киев – Житомир полностью под их контролем.

Еще многие наши разведчики, Сил специальных операций, ВСУ не так, как хотелось, быстро, но освобождают нашу землю от рашистских захватчиков,

– отметил Вениславский.

Он уверен, что российским военным не удастся оккупировать Киев, однако делать невозможной попытку наступления нельзя. "Наши ВСУ делают все, чтобы эти планы врага не были реализованы", – заметил нардеп.

Вениславский считает, что действительно есть осторожный оптимизм, о котором говорил министр обороны Алексей Резников. "В обозримой перспективе, в ближайшее время, будет еще много показательных операций, которые позволят усилить оптимизм", – добавил нардеп.

Вениславский анонсировал много показательных операций: смотрите видео