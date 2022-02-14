В ближайшие дни наступления не будет, – СНБО провел совещание под грифом "секретно"

На базе Совета национальной безопасности и обороны 14 февраля провели совещание под грифом "секретно". Оно состоялось на фоне информации об угрозах вторжения России. Украинцев успокоили, что оснований для наступления пока не видят.

Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге подчеркнул, что опасную ситуацию создает именно паника, сообщает 24 канал.

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Отметим, что это не было традиционное заседание СНБО, а совещание с участием фракций Верховной Рады, которое инициировал Данилов.

Наступления 16 февраля не будет

Власти осознают имеющиеся риски, но уверяют, что ситуация под контролем. Секретарь СНБО опроверг информацию СМИ о предполагаемом нападении России 16 февраля.

Сегодня мы не видим, что широкомасштабное наступление России может происходить то ли 16, то ли 17 числа,

– заверил Данилов.

Он добавил, что угроза всегда есть, но украинская армия готова к любым ситуациям.

Ситуацию намеренно "раздувают"

Данилов считает, что ситуацию раздувают, "комментируя то, чего нет". Это и вызывает панику. Политик предупредил, что, по данным разведки, враг хочет дестабилизировать ситуацию внутри страны.

Также секретарь СНБО обратился к нардепам, которые выехали за границу. Он призвал их "прекратить расшатывать ситуацию".

Украина не закрывает авиапространство

Отдельно Данилов отрицал слухи, что Украина собирается закрывать воздушное пространство. Он подчеркнул, что это не соответствует действительности.

Последние новости об угрозе нападения России

Россия стянула к украинским границам свои силы. Ранее сообщали об около 110 тысячах военных.

11 февраля американские и европейские СМИ опубликовали ряд материалов о вероятном нападении России на Украину. Предположили даже вероятную дату нападения – 16 февраля.

Появились проблемы в авиапространстве Украины. Рейс SkyUp, летевший из Португалии в аэропорт Борисполь совершил вынужденную посадку в Кишиневе. Из-за опасений нападения России, лизингодатель самолета из Ирландии решил обойти небо над Украиной.

Зато в МВД Украины заявили, что ситуация под контролем. Призвали верить в украинскую армию и сохранять спокойствие.

Важно – "Гиркиных" будут уничтожать без колебаний, – МВД готово реагировать на попытки захвата админзданий: