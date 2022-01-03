Об этом глава государства сообщил во время телефонного разговора с Джо Байденом, который прошел 2 января.

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Высоко ценю поддержку Соединенными Штатами нашего предложения провести в ближайшие дни заседание Комиссии Украина – НАТО,

– сказал Владимир Зеленский.

Президент также поблагодарил американского коллегу за поддержку принципа "ничего об Украине без Украины", а также за готовность принять решительные меры в случае совершения Россией агрессии.

Вступление Украины в НАТО: что известно

В 2008 году Украина и Грузия подали заявку на вступление в Североатлантический альянс. Однако тогда на Бухарестском саммите это стремление зафиксировали лишь как будущую цель.

Летом 2020 года Альянс признал страну участником Программы расширенных возможностей. Прежде чем вступать в Альянс, Украина должна получить План действий по членству.

Вопрос вступления Киева в НАТО всегда беспокоил Путина. Недавно он заявил, что Североатлантический альянс якобы пытается "освоить украинскую территорию и наращивает потенциал у российской границы".

Байден на требования главы Кремля предоставить гарантии о нерасширении НАТО вступлением Украины ответил, что никто не имеет права диктовать Альянсу, кому становиться его членами.

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