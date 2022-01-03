Про це глава держави повідомив під час телефонної розмови з Джо Байденом, яка пройшла 2 січня.
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Високо ціную підтримку Сполученими Штатами нашої пропозиції провести найближчими днями засідання Комісії Україна – НАТО,
– сказав Володимир Зеленський.
Президент також подякував американському колезі за підтримку принципу "нічого про Україну без України", а також за готовність вжити рішучих заходів у разі здійснення Росією агресії.
Вступ України в НАТО: що відомо
- У 2008 році Україна та Грузія подали заявку на вступ до Північноатлантичного Альянсу. Однак тоді на Бухарестському саміті це прагнення зафіксували лише як майбутню мету.
- Влітку 2020 року Альянс визнав країну учасником Програми розширених можливостей. Перш ніж вступати в Альянс, Україна має отримати План дій щодо членства.
- Питання долучення Києва до НАТО завжди турбувало Путіна. Нещодавно він заявив, що Північноатлантичний альянс начебто пробує "освоїти українську територію та нарощує потенціал біля російського кордону".
- Байден на вимоги глави Кремля надати гарантії щодо нерозширення НАТО вступом України відповів, що ніхто не має права диктувати Альянсу, кому ставати його членами.