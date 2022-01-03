Про це глава держави повідомив під час телефонної розмови з Джо Байденом, яка пройшла 2 січня.

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Високо ціную підтримку Сполученими Штатами нашої пропозиції провести найближчими днями засідання Комісії Україна – НАТО,
– сказав Володимир Зеленський.

Президент також подякував американському колезі за підтримку принципу "нічого про Україну без України", а також за готовність вжити рішучих заходів у разі здійснення Росією агресії.

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