50 друзей Путина и проклятие Пригожина: кто из списка Гааги доживет до трибунала

Несмотря на распространенный западный нарратив о "войне Путина", террористическая сеть Кремля насчитывает десятки людей. Речь идет о тех, кто непосредственно причастен к ведению войны и способствует тому, чтобы ее поддерживало как можно больше людей. Поэтому на трибунале за преступления должен отвечать не только Путин. Однако вопрос в том, кто доживет до суда, а кто повторит судьбу Пригожина.

Евгений Пригожин закончил свою жизнь бесславно – его убрали, и, очевидно, это произошло по приказу Владимира Путина. Хотя до мятежа глава вагнеровцев был приближенным к Кремлю и другом самого диктатора, почти 9 лет финансировавшего террористическую деятельность Пригожина. Таким образом Кремль показал, что убрать могут любого, поэтому приближенным к Путину лицам должно быть сейчас неспокойно.

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Несмотря на то, что Пригожин давно выпал из круга друзей Путина, у кремлевского диктатора есть еще немало лиц, на которых он опирается в своих действиях. Они оказывают ему полную поддержку, особенно в совершении военных преступлений. На кого опирается Путин и кто следующим отправится к Пригожину, а кто доживет до трибунала – читайте в материале 24 Канала.

В июне этого года International centre for Ukrainian victory ("Международный центр украинской победы") опубликовал свой отчет о войне в Украине, в котором, в частности, опубликована сеть российских террористов – ближайшего окружения диктатора Путина. Речь идет об олигархах, пропагандистах, политических и военных деятелях Кремля и руководителях спецслужб.



Террористическая сеть Кремля / International centre for Ukrainian victory

В этом списке более 50 имен – силовики, чиновники, монополисты, бизнесмены, идеологи и гауляйтеры на оккупированных территориях. Далее вашему вниманию предлагаем список самых влиятельных друзей Путина и их перспективы повторить судьбу Пригожина.

Расходный материал для Кремля: какая судьба ждет гауляйтеров

Самыми слабыми из друзей Путина являются коллаборанты – персонажи, у которых без Кремля нет абсолютно ничего, более того, им светит пожизненное заключение в Украине, поскольку они граждане нашего государства, даже если они убеждены в том, что "Россия с ними навсегда". Но ответственность им грозит только при условии, что они доживут, а шансы у них невелики.

Основных коллаборантов у Кремля 5 – Леонид Пасечник в Луганской области, Денис Пушилин в Донецкой области, Евгений Балицкий на Запорожье, Владимир Сальдо на Херсонщине и Сергей Аксенов в Крыму.



Путин и коллаборанты после провозглашения аннексии 4 украинских областей / росСМИ

Ближайшие из них к Путину те, которые были с ним до полномасштабного вторжения – Пасечник, Пушилин и Аксенов. На шаг ближе от них к Кремлю Дмитрий Козак – заместитель главы администрации кремлевского диктатора, который фактически является посредником между ними. Однако в игре Путина в "большого собирателя земель" коллаборанты не больше, чем пешки. Например, игры в "народные республики" были не что иное, как средство давления на Украину, которые впоследствии превратили в повод для полномасштабного вторжения.

Многие мелкие коллаборанты уже наслаждаются песнями Иосифа Кобзона, особенно Кирилл Стремоусов – заместитель Сальдо. К слову, по одной из версий, его ликвидировали специально по нескольким причинам, первая из которых – он стал неудобным и ненужным. За несколько дней до освобождения Херсона он рассказывал о том, что ВСУ в город не зайдут. Поэтому операция по ликвидации заставила адептов "русского мира" забыть слова Стремоусова, горевать о нем и не вспоминать о сказанном им.

Однако для главных коллаборантов, которые в сентябре прошлого года кричали "Россия" в Кремле, уроком должна стать судьба если не Стремусова, то агентов "русской весны" в 2014 году. Гиркин-Стрелков – человек, руками которого на Донбассе Кремль начал войну, сейчас за решеткой, а после него задержали и так называемого "народного губернатора" Павла Губарева. К слову, что с последним сейчас и где он – неизвестно.

Коллабранты являются расходным материалом для Кремля и они, вероятно, прекрасно осознают шаткость своего положения – шаг не туда, и следующий уже будет к Кобзону. И вообще они в самом худшем положении из всех приближенных к Путину.

Рупоры лжи и главные идеологи Кремля

Если по древним легендам мир стоит на 3 столпах, то в идеологии и пропаганде русского империализма таких столбов аж 4.

Первым является Валдайский клуб – площадка пропаганды для России и ее идей, куда в последние годы приходит Путин, чтобы поностальгировать по СССР, обвинить во всех бедах коллективный Запад и покашлять.

Второй столп лжи и пропаганды, как бы это иронически ни звучало – Русская православная церковь и особенно ее глава патриарх Кирилл, который на своих проповедях "популярно" аргументирует важность геноцида украинцев и уничтожение нашей нации как таковой, а также благословляет оккупантов на войну. Кирилл – близкий друг Путина, что и не удивительно, ведь пропаганда через призму религии – едва ли не самый лучший и не самый действенный способ распространения идей. Русские не только поддерживают войну, но и верят в ее священность и в то, что это угодно Богу.

Кстати, Кирилл, он же Владимир Гундяев, в 1970-х годах работал представителем РПЦ при Всемирном совете церквей в Женеве, где шпионил для КГБ. Агент Гундяев работал под псевдонимом "Михайлов".



Владимир Путин и Владимир Гундяев, он же Кирилл / фото AFP

Пока Кирилл не проявляет ничего, что можно было бы назвать неповиновением Путину, поэтому, по крайней мере в ближайшее время, ему не грозит судьба Пригожина. Однако наиболее реальным для него выглядит церковный трибунал, которого требует духовенство в Украине.

Третий столп – Юрий Ковальчук – обладатель крупнейших пропагандистских телеканалов в России. Его медиаимперия включает "Национальную Медиа Группу" и ее телеканалы - "РЕН ТВ", "Первый канал", "Пятый канал", "Известия" и другие пропагандистские ресурсы. Кроме того, он фактически является "личным банкиром" и советником диктатора – принадлежащий Ковальчуку банк "Россия" спонсировал Путина еще со времен, когда он только начинал свою диктатуру.



Юрий Ковальчук – медиамагнат, обеспечивающий функционирование пропаганды в России / фото росСМИ

И четвертый столп – так сказать, исполнители. То есть пропагандисты, которые несут в массы преступные идеи, обосновывают уничтожение Украины, придумывают фейки, которые только усиливают кровожадность россиян и увеличивают уровень поддержки войны. Главными лицами русской пропаганды являются:

Константин Эрнст – телеведущий и гендиректор "Первого канала";

– телеведущий и гендиректор "Первого канала"; Маргарита Симоньян – пропагандистка и руководительница телеканала Russia Today;

– пропагандистка и руководительница телеканала Russia Today; Александр Дугин – пропагандист и идеолог "русского мира";

– пропагандист и идеолог "русского мира"; Владимир Соловьев, Ольга Скабеева, Евгений Попов и другие.

Какие шансы у идеологов войны дожить до трибунала? Сомнительные. Все названные пропагандисты кроме Дугина считают себя журналистами. Это уже первый звоночек, потому что в России умеют ликвидировать журналистов, особенно если те не угодны режиму.

И все же они никакие не журналисты. Однако с пропагандистами случаются другие загадочные или скорее взрывные вещи. Подтверждение этому является Дарья Дугина или Владлен Татарский, которые уже давно наслаждаются хитами в исполнении Кобзона. К примеру, упомянутая уже Симоньян сейчас вообще ходит повсюду с личной охраной, потому что боится, что ее "взорвут украинские агенты". Очевидно, положение пропагандистов где-то такое же, как у коллаборантов. Как говорится: "Ожидание наказания хуже самого наказания", поэтому желаем ей продолжать в том же духе.

Безвластная власть России и месть Кадырову

Продолжает наш рейтинг когорта людей, которая умело имитирует то, что имеет реальную власть в России, а на самом деле делает все так, как прикажут из Кремля. Речь идет о российских политиках и членах правительства:

Михаил Мишустин – премьер-министр, управляющий "благоустройством оккупированных территорий;

– премьер-министр, управляющий "благоустройством оккупированных территорий; Юрий Трутнев – заместитель Мишустина;

– заместитель Мишустина; Константин Чуйченко – министр юстиции;

– министр юстиции; Валентина Матвиенко – председатель Совета Федерации, который продвигал голосование за разрешение на ввод войск на территорию Украины;

– председатель Совета Федерации, который продвигал голосование за разрешение на ввод войск на территорию Украины; Вячеслав Володин – председатель Госдумы;

– председатель Госдумы; Антон Войно – глава администрации Путина;

– глава администрации Путина; Сергей Кириенко – заместитель главы администрации Путина;

– заместитель главы администрации Путина; Эльвира Набиуллина – глава Центробанка;

– глава Центробанка; Александр Белгов – губернатор Санкт-Петербурга;

– губернатор Санкт-Петербурга; Сергей Собянин – мэр Москвы;

– мэр Москвы; Дмитрий Медведев – бывший президент и заместитель председателя Совбеза России.

Отдельно хотим остановиться на двух куда более интересных персонажах. Первым из них является Сергей Лавров, который уже 19 лет является главой министерства иностранных дел России. Лавров на международной арене оправдывал войну против Грузии, аннексию Крыма, войну на Донбассе, войну в Сирии и полномасштабное вторжение в Украину.

Также Лавров активно работает на дискредитацию Украины и оправдание военных преступлений России. Он полностью выполняет то, что приказывает ему Кремль. Поэтому просто хотим напомнить, что Йоахим фон Риббентроп, который был главой МИД Третьего Рейха, был казнен по итогам Нюрнбергского трибунала.



В России даже президенты чаще меняются, чем глава МИД / фото росСМИ

Президент, премьер-министр и глава МИД – единственные должностные лица, обладающие международным уголовным иммунитетом и для привлечения их к ответственности нужен ордер из Гааги.

Не менее интересный персонаж – Рамзан Кадыров, который тоже является частью властной когорты, поддерживающей войну. Только в отличие от Матвиенко, Мишустина или Володина, у него есть реальное влияние, не в последнюю очередь из-за собственных наемников из "Ахмата". Кадыров является главой оккупационной администрации Ичкерии, куда Москва вливает немало денег для того, чтобы создать показательную картинку того, как будто бы прекрасно жить в России и что Москва не является поработителем.

У Кадырова есть серьезный огрех – он поддерживал Евгения Пригожина. Хотя вы можете возразить, что во время мятежа "вагнеровцев" он поддержал российские власти и даже отправил своих наемников в Ростов-на-Дону – город, который захватили вагнеровцы. Но есть несколько "но".

Во-первых, Кремль не простил Сергею Суровикину поддержку Пригожина, хотя и во время мятежа генерал-армагеддон, возглавлявший воздушно-космические силы России, публично призвал вагнеровцев остановиться.

Во-вторых, наемники Кадырова так долго ехали в Ростов, что там уже кончился мятеж и Пригожин сам оставил город. Это можно объяснить нежеланием вступать в реальные стычки с Пригожиным. Об этом свидетельствует и сообщение Кадырова, которое тот опубликовал после гибели Пригожина, где назвал того своим другом, который "в последние месяцы не видел всей картины происходящего".



Рамзан Кадыров – друг Евгения Пригожина / фото росСМИ

Сейчас нет публичных признаков того, что Кадыров впал в немилость Кремля, однако это и не удивительно, ведь публичный конфликт приведет к напряжению в Ичкерии, чего Кремль сейчас хочет меньше всего. Но не стоит забывать, что уже неоднократно в СМИ были сообщения о том, что Кадыров болен, поэтому вероятно, что для расправы Кремль может использовать именно эту историю, чтобы все выглядело максимально естественно.

Кого заберет Пригожин: друзья Путина в силовых структурах России

Несомненно, что едва ли не основной опорой Путина во время полномасштабной войны является военное руководство и силовые структуры. Аналитики ICUV в своем отчете выделили 12 имен, однако после авиакатастрофы в Тверской области имя Евгения Пригожина можно вычеркнуть.

История Пригожина абсолютно показательна, ведь еще прошлой осенью он и его ЧВК "Вагнера" получили полный карт-бланш от Кремля – террористу разрешили набирать в ряды своих ЧВК заключенных, а минобороны предоставляло оружие, которое было нужно. Более того, фронт в районе Бахмута стал зоной ответственности Пригожина и штурмовали город его наемники. А в результате его самолет при загадочных обстоятельствах терпит крушение ровно через 2 месяца после начала мятежа.

Но у Путина остается еще 11 опор в силовых структурах. Например, генпрокурор Игорь Краснов – друг Путина, расследовавший убийство оппозиционера Бориса Немцова (неудивительно, что заказчиков не нашли, правда?). Кроме того, немалый авторитет среди силовиков до сих пор имеет бывший генпрокурор. Юрий Чайка, который сейчас представляет Путина в Северо-Кавказском регионе

Еще одна опора Путина – руководитель главного управления российского генштаба Игорь Костюков и руководитель генштаба Валерий Герасимов. Последний является автором так называемой "доктрины Герасимова" по военным действиям против других государств, а сейчас он командует оккупационными войсками в Украине.

Также в перечень опор Путина среди силовиков входят бывший министр обороны Сергей Иванов, глава МВД Владимир Колокольцев, глава росгвардии Виктор Золотов.

Руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин после начала полномасштабной войны является едва ли не единственным человеком, обеспечивающим связь России и США. Да и то только путем встреч или телефонных разговоров с директором ЦРУ Уильямом Бернсом. По одной из версий, именно последний передает Кремлю через Нарышкина сигналы предостережения, в частности, по применению ядерного оружия, которое будет иметь ужасные последствия для России.

Действующий министр обороны Сергей Шойгу вместе с Валерием Герасимовым после Путина точно будут одними из ключевых обвиняемых на трибунале. Этого удастся им избежать только при условии, что до него они не доживут.

Шойгу, будучи лицом гражданским, носит военную форму и медали, руководит армией и делает все для ведения преступной войны. Только интересно, что прошлой весной он уже, очевидно, был в немилости Путина из-за провала блицкрига в Украине. Иначе сложно объяснить внезапное исчезновение Шойгу и Костюкова более чем на месяц. По предварительным версиям, их отравили. Шойгу вообще имеет все шансы стать козлом отпущения, ведь именно его чаще всего обвиняют во всех поражениях российской армии. И этим может воспользоваться Кремль для того, чтобы удержать рейтинги и авторитера Путина в России.



Шойгу и Герасимов дружат с Путиным на расстоянии / фото росСМИ

Секретарь российского совбеза Николай Патрушев – персонаж, работающий с Путиным еще с начала его политической карьеры и по сей день. Именно он способствовал принятию Совбезом решения о признании псевдореспублик на Донетчине и Луганщине, которое затем Россия использовала как повод для вторжения в Украину. Патрушева вместе с Путиным обвиняют в убийстве бывшего сотрудника КГБ Александра Литвиненко в Великобритании – в то время друг Путина был директором ФСБ. К слову, сам Путин также возглавлял эту структуру во времена президентства Бориса Ельцина.

После Патрушева пост главы ФСБ унаследовал Александр Бортников. По данным издания Times, Бортников и Патрушев были главными идеологами войны и именно они убедили Путина, что следует начинать полномасштабное вторжение в Украину.



Патрушев и Бортников – люди, убедившие Путина в необходимости начать полномасштабную войну / фото росСМИ

Кошельки Кремля и главные финансисты Путина

Поддержку кремлевскому режиму, соответственно, и войне против Украины, обеспечивают и крупные компании, владельцы которых являются друзьями Путина. Например, "Банк развития и внешнеэкономической деятельности", главой которого является Игорь Шувалов – в прошлом личный помощник Путина.

Не менее важной составляющей политики Кремля является поддержка "Газпрома", через который Москва годами оказывала давление на Европу, в том числе и после начала полномасштабной войны. Руководителем компании является друг Путина Алексей Миллер – фактический организатор газовых войн против Украины во времена президентства Виктора Ющенко.

Также среди корпораций, поддерживающих Путина, – "Ростех" с гендиректором компании Сергеем Чемезовым, "Роснефть" с Игорем Сечиным, энергетическая группа Gunvor и ее руководитель Геннадий Тимченко, а также "Сбербанк" с руководителем Германом Грефом.

Энергетические, технические и экономические корпорации – одна из основ современной России и все находятся в государственной собственности. Поэтому неудивительно, что руководители государственных компаний оказывают поддержку диктатору. Поэтому у них есть одна слабость – они своим должностям обязаны Кремлю и сейчас ведут себя соответственно. Но есть гораздо более интересная когорта людей – олигархи.

Российская олигархия – вещь загадочная. Несомненно, что люди, незаконно обогатившиеся и продолжающие это делать, а также удерживать огромные корпорации, медиаактивы и недвижимость, имеют рычаги влияния на действующую российскую политику. Аналитики ICUV выделили 8 основных персон, выполняющих роль кошельков Кремля.

Ближайшая к диктатору семья Ротенбергов, особенно Аркадий Ротенберг – миллиардер и бизнесмен, владелец сотен компаний, среди которых газодобывающие, газотранспортные и строительные, а также издательства и СМИ. Среди объектов собственности российского олигарха недавно был ТРЦ Ocean Plaza в Киеве, который национализировали.

Ротенберг – близкий друг Путина и с диктатором он знаком чуть ли не с детства. По данным СМИ, сейчас он финансирует наемников из частной военной компании главы оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова. Связи с Путиным позволили компаниям Ротенберга получать государственные заказы на сотни миллионов долларов. К примеру, в 2015 году диктатор лично пригласил олигарха к участию в проекте строительства Крымского моста, а подрядчиком стала компания миллиардера "Стройгазмонтаж". Как результат, эта компания получила контракт на миллиарды рублей и построила сооружение, которому осталось стоять недолго.



Ротенберг и Путин даже занимались вместе дзюдо / скриншот с видео

Роман Абрамович – олигарх, чья фамилия во время полномасштабной войны упоминалась в СМИ больше всего. Этот друг Путина, в 2022 году входивший в рейтинг 100 самых богатых людей планеты, был участником переговоров между Украиной и Россией в начале вторжения и даже, по некоторым данным, имел отношение к некоторым переговорам по обмену пленными. Однако все попытки стать посредником были ничем иным, как попыткой спасти собственную репутацию и состояние от антироссийских и персональных санкций.



Абрамович уже десятки лет является товарищем Путина / фото росСМИ

Михаил Фридман, который, к слову, уроженец Львова, публично пытается всячески откреститься от Путина. К примеру, полномасштабное вторжение он назвал "трагедией". Однако еще в 2018 году Минфин США внес его в санкционный список как близкого к диктатору олигарха. Также под ограничения попали его компании, в том числе "Альфа-групп", подозреваемые в тесных связях с Кремлем.

Также в списке олигархических друзей Путина Алишер Усманов, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Владимир Лысин, Владимир Потанин, Леонид Михельсон и другие российские олигархи.

Что у них всех общего? Они публично пытаются создать себе образ бизнесменов, никак не связанных с Кремлем, некоторые даже называют войну "трагедией", как это делает Фридман. Но несмотря на это, финансовый рост у них стал возможным только благодаря влиянию на Кремль.

Олигархи являются самой мощной силой Кремля, более того, прошлой весной многие западные и украинские аналитики делали ставки на то, что олигархи заставят Путина остановить войну, ведь те теряют из-за санкций слишком много. Однако, по-видимому, богатейших людей России полностью устраивает эта реальность.

Публичное открещивание от связей с Кремлем не что иное, как попытка не только обойти санкции, но и избежать ответственности за свою войну. Удастся ли им это сделать – трудно сказать. Однако есть вещи, которые можно утверждать точно – устранить хоть кого-нибудь из них крайне трудно. Хотя, если верить данным об отравлении двух членов украинской делегации и Абрамовича после переговоров, в марте 2022 года попытки были. Но действительно ли это попытка убрать олигарха или инсценировка для того, чтобы Запад доверял путинскому олигарху – тоже вопрос.

Трибунал для Путина: мечта или реальность

Владимир Путин уже официально военный преступник – об этом свидетельствует ордер Международного уголовного суда в Гааге, который в марте этого года выдали на арест диктатора и так называемой уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой. Это только по делу о похищении украинских детей. А еще в перечне будет террористическая деятельность "Вагнера", финансируемая Кремлем по представлению Путина, военные преступления против гражданских, казни военнопленных и геноцид.

Но вопрос только в том, действительно ли Путин может оказаться в Гааге. Многим это кажется фантастикой, поскольку Путин точно не поедет в страну, которая должна исполнить ордер и арестовать его. Яркий пример – саммит БРИКС, на который диктатор так и не полетел.

Однако, если мы уже упоминали судьбу Риббентропа, то следует упомянуть и еще одного военного преступника – Слободана Милошевича, президента Сербии и Союзной республики Югославия. Его обвинили в организации этнических чисток в Косово в 1999 году и МКС выдал ордер на его арест. Через 2 года югославские стражи порядка задержали Милошевича и в том же году передали Гаагскому трибуналу. Правда, дело закрыли из-за смерти Милошевича в тюрьме в Гааге.



Слободан Милошевич на скамье подсудимых в Гааге / фото DW

Чем эта история показательна? Белград сам выдал Милошевича в руки правосудия. На фоне постоянных конфликтов в России, в том числе и приведшего к ликвидации Пригожина мятежа "вагнеровцев", нельзя исключать, что в Гаагу Путин отправится с подачи самих россиян.

Каким будет трибунал – до сих пор вопрос, поскольку вокруг этого продолжаются дискуссии. Западные партнеры лоббируют идею "гибридного" трибунала – судебного процесса, который базировался бы на основе действующего украинского законодательства с включением концепций международного права.

Однако ранее официальный Киев призвал создать полноценный трибунал, однако очевидно, что основой для наказания Путина и его друзей является именно "гибридный сценарий". Заместитель главы Офиса Президента Андрей Смирнов объяснял, что крупные западные государства, часто проводящие военные кампании за границей, боятся, что если против России организуют обычный трибунал, то эту систему позже можно использовать, для того, чтобы наказывать и их.

Путин может избежать наказания. Но только как Слободан Милошевич – то есть не дожить до трибунала. Однако Адольф Гитлер также не дожил до Нюрнбергского процесса, но трибунал осудил более 2 десятков высших должностных лиц Третьего Рейха, новыми воплощениями которых сейчас являются Патрушев, Бортников, Шойгу, Герасимов, Золотов, Нарышкин, Лавров и другие друзья Путина.