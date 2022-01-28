В ближайшие недели Украина достигнет пика коронавируса, – Ляшко

Сейчас по всему миру наблюдается новая волна коронавируса, вызванная распространением нового штамма Омикрон. Заболеваемость выросла и в Украине, но это только начало.

Несмотря на то, что в Украине уже регистрируют рекордное число новых больных COVID-19, в ближайшие недели заболеваемость будет только расти. Такой прогноз озвучил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время пленарного заседания Верховной Рады.

К теме Изменились свойства COVID: теперь в Украине детей госпитализируют чаще, чем пенсионеров

Две недели назад в Украину пришла новая волна COVID-19. Число новых случаев удваивается каждую неделю, растет и доля положительных результатов лабораторных исследований среди всех протестированных.

Между тем количество госпитализированных выросло только на треть. Так, доля госпитализированных среди инфицированных вдвое меньше, чем во время Дельта-волны.

Ближайшие недели Украина выйдет на пиковые значения заболеваемости COVID-19. Количество случаев инфицирования ожидается на уровне 40 – 60 тысяч человек в сутки,

– заявил министр.

Это вдвое больше тех пиковых значений, которые наблюдались во время прошлой волны коронавируса. Кроме этого, благодаря вакцинации на этот раз в стране ожидают умерших на треть меньше, чем было во время прошлой волны. Виктор Ляшко добавил, что Украина находится в "самом высоком состоянии готовности".

Но есть и хорошие новости: министр озвучил позитивный прогноз

Вакцина, противовирусные препараты, менее агрессивные штаммы – это четкие сигналы, что человечество может преодолеть коронавирус. Появление вакцины и стремление всех стран мира достичь высоких охватов прививками дает нам возможность оптимистично надеяться, что 2022 год будет последним для пандемии COVID-19,

– считает Виктор Ляшко.

Последние прогнозы относительно COVID-19 в Украине