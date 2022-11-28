Дело в том, что черноземы влажные, и по ним нереально двигаться по технике – ни колесной, ни гусеничной. В ближайшее время закончится дождливая пора, после чего земля либо подмерзнет, либо подсушится. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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"Я думаю, как только закончатся дожди, это ближайшие несколько дней, два – три дня и уже можно будет передвигаться. Наше движение сейчас сдерживает только погода. На данном этапе можно двигаться в агломерации, даже в условиях дождей – Донецко-Макеевскую и Горловско-Енакиевскую. Там нет почвы как таковой, почти все закатано в асфальт", – отмечает полковник ВСУ.

По каким направлениям будет движение

Свитан отмечает, что на этой неделе возможен заход наших войск в агломерации, а через неделю – полторы будет происходить движение к Азовому морю. Выход к нему и отсечение сухопутного коридора между Россией и нашим Крымом, уверен эксперт, это то, что реально будет сделано до Нового года.

Любое такое движение украинских войск приведет к тому, что россиянам придется уходить, они не удержат Запорожский фронт – не хватает сил и средств. Скорее всего, из Херсонской области они будут уходить в Крым, а из Запорожской области будут уходить в сторону Мариуполя на Ростов. Это два движения, которые мы в ближайшие недели увидим,

– утверждает Роман Свитан.

По его словам, запад на северную часть Луганской области – в Старобельск или Счастье – достаточно опасный, потому что нужно усиливать фланги: слева удерживать российскую границу, а справа – границу вдоль Северского Донца, по крайней мере при заходе.

"Поэтому наше движение по северной части Луганской области к востоку будет зависеть исключительно от количества сил и средств, переданных командирам на этом участке", – отмечает полковник запаса ВСУ.

Следует понимать, акцентирует военный эксперт, что любое войско имеет армейские резервы для работы максимум на неделю. Скорее всего, ситуация будет развиваться так, что:

выходом из-под Угледара на Волноваху мы перережем единственную железную дорогу, которая идет по суше из России в сторону Херсона;

движением немного на юг к Азовскому морю мы полностью перережем сообщение между Россией и Херсонской и частью Запорожской областей.

В таком случае у россиян останется запасов в неделю. Переброска военной амуниции Крымским мостом сейчас затруднена, и, по мнению Свитана, скоро будет нанесен повторный удар по нему.

Им будет ничем не только нападать – ничем будет защищаться. Придется отходить в Крым – это законы войны, они просто не смогут сидеть без боеприпасов. Поэтому именно такого рода движения вызовут обвал всего – и Херсонского, и Запорожского фронтов.

– уверяет Роман Свитан.

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