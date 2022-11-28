Річ у тім, що чорноземи вологі, і по них нереально рухатися технікою – ні колісною, ні гусеничною. Найближчим часом закінчиться дощова пора, після чого земля або підмерзне, або підсушиться. Про це 24 каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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"Я думаю, щойно закінчаться дощі, це найближчі кілька днів, два – три дні й вже можна буде пересуватися. Наш Рух зараз стримує лише погода. На даному етапі можна рухатися в агломерації, навіть в умовах дощів – Донецько-Макіївську та Горлівсько-Єнакієвську. Там немає ґрунту як такого, майже усе закатане в асфальт", – зазначає полковник ЗСУ.

За якими напрямками буде рух

Світан зауважує, що цього тижня можливий захід наших військ в агломерації, а через тиждень – півтора відбуватиметься рух до Азовського моря. Вихід до нього та відсікання сухопутного коридору між Росією та нашим Кримом, переконаний експерт, це те, що реально буде зроблено до Нового року.

Будь-який такий рух українських військ призведе до того, що росіянам доведеться йти, вони не втримають Запорізький фронт – не вистачає сил і коштів. Швидше за все, з Херсонської області вони йтимуть у Крим, а із Запорізької області йтимуть у бік Маріуполя на Ростов. Це два рухи, які ми найближчими тижнями побачимо,

– стверджує Роман Світан.

За його словами, захід на північну частину Луганської області – до Старобільська або Щастя – є досить небезпечним, тому що потрібно посилювати фланги: ліворуч утримувати російський кордон, а праворуч – кордон уздовж Сіверського Дінця, принаймні при заході.

"Тому наш рух північною частиною Луганської області на схід залежатиме виключно від кількості сил і коштів, переданих командирам на цій ділянці", – відзначає полковник запасу ЗСУ.

Потрібно розуміти, акцентує військовий експерт, що будь-яке військо має армійські резерви для роботи максимум на тиждень. Найімовірніше, ситуація розвиватиметься так, що:

виходом з-під Вугледара на Волноваху ми переріжемо єдину залізницю, яка йде суходолом із Росії у бік Херсона;

рухом трохи на південь до Азовського моря ми повністю переріжемо сполучення між Росією та Херсонською й частиною Запорізької областей.

У такому випадку у росіян залишиться запасів на тиждень. Перекидання військової амуніції Кримським мостом зараз утруднене, і, на думку Світана, скоро буде завдано повторного удару по ньому.

Їм буде нічим не те що нападати – нічим буде захищатися. Доведеться відходити до Криму – це закони війни, вони просто не зможуть сидіти без боєприпасів. Тому саме такого роду рухи викличуть обвал усього – і Херсонського, і Запорізького фронтів,

– запевняє Роман Світан.

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