"Аналог НАТО": на Ближнем Востоке могут создать новый военный союз

Страны Ближнего Востока могут создать военный союз. Его главная цель – противостояние Ирану.

В скором времени состоится саммит стран Ближнего Востока. Одним из вопросов повестки дня может быть создание нового военного союза.

Читайте также Мобилизация в Украине: почему повестку может получить тот, кто имеет право на отсрочку

Новый военный альянс на Ближнем Востоке

В саммите примут участие Иордания, Египет, Ирак и страны Персидского залива. Последние события перед саммитом указывают, что они хотят создать новый военный союз.

В частности, источники сообщают, что в Шарм-эш-Шейхе под эгидой США уже состоялись тайные переговоры по этому вопросу. В них приняли участие самые высокие военные представители Египта, Иордании, Израиля, Саудовской Аравии и Катара. Эти сборы уже называют первым шагом в разработке "стратегии защиты от общей угрозы".

Иранская ядерная программа заставляет страны Ближнего Востока сблизиться ради противодействия угрозе. Израиль уже начал активно налаживать отношения со всеми, кто может стать союзником по этому вопросу. Кроме того, США вышли из региона, поэтому обеспечить безопасность странам Ближнего Востока придется самостоятельно.

Сообщается, что новый военный союз будет строиться вокруг Израиля, у которого наиболее современное оружие. В новый союз должны войти Египет, Иордания, ОАЭ, Бахрейн, Марокко, Саудовская Аравия, Оман, Катар и Кувейт. На стороне Ирана играют Ливан и Сирия.

Смотрите видео на тему – какие планы на Россию строит Китай