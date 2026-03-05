Укр Рус
Россия не проявляет себя как союзник Ирана, все силы ушли на войну в Украине, – Зеленский
5 марта, 11:04
Россия не проявляет себя как союзник Ирана, все силы ушли на войну в Украине, – Зеленский

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Владимир Зеленский заявил, что Россия не проявляет себя как союзник Ирана из-за нехватки ресурсов, поскольку ее основные силы сосредоточены на войне против Украины.
  • В то же время президент убежден, что Россия передает Ирану оружие и системы противовоздушной обороны, а в иранских беспилотниках уже обнаруживали компоненты российского производства.

Владимир Зеленский заявил, что сейчас Россия не проявляет себя как союзник Ирана. В то же время, по словам президента, Москва может передавать Тегерану системы противовоздушной обороны

Об этом глава государства сказал в интервью Rai Italia.

Как Россия может помогать Ирану?

По словам Владимира Зеленского, Москва, вероятно, хотела бы действовать иначе, однако, как показывают примеры Сирии и нынешней ситуации с Ираном, ей не хватает ресурсов, поскольку основные силы сосредоточены на войне против Украины.

В то же время президент убежден, что российская сторона передает иранскому режиму оружие.

Я думаю, что все это есть в обломках "Шахедов", которые сегодня бьют по Ближнему Востоку. Разведки партнеров – если они поделятся информацией, это подтвердится, 
– добавил глава государства.

Зеленский добавил, что в иранских беспилотниках уже обнаруживали компоненты российского производства.

Кроме того, по его мнению, Россия может передавать Ирану и системы противовоздушной обороны, ведь имеет их в достаточном количестве.

Как Кремль реагирует на события в Иране?

  • Кремлевский диктатор Владимир Путин 1 марта выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану по поводу гибели Хаменеи, членов его семьи и нескольких иранских чиновников в результате американо-израильских ударов. Путин назвал смерть аятоллы "убийством", совершенным "циничным способом", но не упомянул прямо ни о Соединенных Штатах, ни об Израиле.
     

  • По словам аналитиков ISW, полномасштабная война России против Украины ограничивает ее способность оказывать Ирану военную поддержку. Это также свидетельствует о том, что со временем Москва стала менее зависимой от Ирана, наладив собственное производство значительной части ранее импортируемых компонентов.
     

  • Министр иностранных дел Андрей Сибига также подчеркивал, что Путин не помог ни иранскому режиму, ни ранее Николасу Мадуро в Венесуэле или Башару Асаду в Сирии, поэтому Россия не является надежным союзником даже для тех, кто на нее рассчитывает.