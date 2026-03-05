Россия не проявляет себя как союзник Ирана, все силы ушли на войну в Украине, – Зеленский
- Владимир Зеленский заявил, что Россия не проявляет себя как союзник Ирана из-за нехватки ресурсов, поскольку ее основные силы сосредоточены на войне против Украины.
- В то же время президент убежден, что Россия передает Ирану оружие и системы противовоздушной обороны, а в иранских беспилотниках уже обнаруживали компоненты российского производства.
Владимир Зеленский заявил, что сейчас Россия не проявляет себя как союзник Ирана. В то же время, по словам президента, Москва может передавать Тегерану системы противовоздушной обороны
Об этом глава государства сказал в интервью Rai Italia.
Как Россия может помогать Ирану?
По словам Владимира Зеленского, Москва, вероятно, хотела бы действовать иначе, однако, как показывают примеры Сирии и нынешней ситуации с Ираном, ей не хватает ресурсов, поскольку основные силы сосредоточены на войне против Украины.
В то же время президент убежден, что российская сторона передает иранскому режиму оружие.
Я думаю, что все это есть в обломках "Шахедов", которые сегодня бьют по Ближнему Востоку. Разведки партнеров – если они поделятся информацией, это подтвердится,
– добавил глава государства.
Зеленский добавил, что в иранских беспилотниках уже обнаруживали компоненты российского производства.
Кроме того, по его мнению, Россия может передавать Ирану и системы противовоздушной обороны, ведь имеет их в достаточном количестве.
Как Кремль реагирует на события в Иране?
Кремлевский диктатор Владимир Путин 1 марта выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану по поводу гибели Хаменеи, членов его семьи и нескольких иранских чиновников в результате американо-израильских ударов. Путин назвал смерть аятоллы "убийством", совершенным "циничным способом", но не упомянул прямо ни о Соединенных Штатах, ни об Израиле.
По словам аналитиков ISW, полномасштабная война России против Украины ограничивает ее способность оказывать Ирану военную поддержку. Это также свидетельствует о том, что со временем Москва стала менее зависимой от Ирана, наладив собственное производство значительной части ранее импортируемых компонентов.
Министр иностранных дел Андрей Сибига также подчеркивал, что Путин не помог ни иранскому режиму, ни ранее Николасу Мадуро в Венесуэле или Башару Асаду в Сирии, поэтому Россия не является надежным союзником даже для тех, кто на нее рассчитывает.