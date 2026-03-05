Россия не проявляет себя как союзник Ирана, все силы ушли на войну в Украине, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что сейчас Россия не проявляет себя как союзник Ирана. В то же время, по словам президента, Москва может передавать Тегерану системы противовоздушной обороны

Об этом глава государства сказал в интервью Rai Italia.

Как Россия может помогать Ирану?

По словам Владимира Зеленского, Москва, вероятно, хотела бы действовать иначе, однако, как показывают примеры Сирии и нынешней ситуации с Ираном, ей не хватает ресурсов, поскольку основные силы сосредоточены на войне против Украины.

В то же время президент убежден, что российская сторона передает иранскому режиму оружие.

Я думаю, что все это есть в обломках "Шахедов", которые сегодня бьют по Ближнему Востоку. Разведки партнеров – если они поделятся информацией, это подтвердится,

– добавил глава государства.

Зеленский добавил, что в иранских беспилотниках уже обнаруживали компоненты российского производства.

Кроме того, по его мнению, Россия может передавать Ирану и системы противовоздушной обороны, ведь имеет их в достаточном количестве.

Как Кремль реагирует на события в Иране?