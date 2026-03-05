Про це глава держави сказав в інтерв'ю Rai Italia.
Як Росія може допомагати Ірану?
За словами Володимира Зеленського, Москва, ймовірно, хотіла б діяти інакше, однак, як показують приклади Сирії та нинішньої ситуації з Іраном, їй бракує ресурсів, оскільки основні сили зосереджені на війні проти України.
Водночас президент переконаний, що російська сторона передає іранському режиму зброю.
Я думаю, що все це є в уламках "Шахедів", які сьогодні б’ють по Близькому Сходу. Розвідки партнерів – якщо вони поділяться інформацією, це підтвердиться,
– додав глава держави.
Зеленський додав, що в іранських безпілотниках уже виявляли компоненти російського виробництва.
Крім того, на його думку, Росія може передавати Ірану і системи протиповітряної оборони, адже має їх у достатній кількості.
Як Кремль реагує на події в Ірані?
Кремлівський диктатор Володимир Путін 1 березня висловив співчуття президенту Ірану Масуду Пезешкіану з приводу загибелі Хаменеї, членів його родини та кількох іранських чиновників внаслідок американо-ізраїльських ударів. Путін назвав смерть аятоли "вбивством", скоєним у "цинічний спосіб", але не згадав прямо ані про Сполучені Штати, ані про Ізраїль.
За словами аналітиків ISW, повномасштабна війна Росії проти України обмежує її здатність надавати Ірану військову підтримку. Це також свідчить про те, що з часом Москва стала менш залежною від Ірану, налагодивши власне виробництво значної частини раніше імпортованих компонентів.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга також наголошував, що Путін не допоміг ані іранському режиму, ані раніше Ніколасу Мадуро у Венесуелі чи Башару Асаду в Сирії, тож Росія не є надійним союзником навіть для тих, хто на неї розраховує.