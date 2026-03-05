Про це глава держави сказав в інтерв'ю Rai Italia.

Як Росія може допомагати Ірану?

За словами Володимира Зеленського, Москва, ймовірно, хотіла б діяти інакше, однак, як показують приклади Сирії та нинішньої ситуації з Іраном, їй бракує ресурсів, оскільки основні сили зосереджені на війні проти України.

Водночас президент переконаний, що російська сторона передає іранському режиму зброю.

Я думаю, що все це є в уламках "Шахедів", які сьогодні б’ють по Близькому Сходу. Розвідки партнерів – якщо вони поділяться інформацією, це підтвердиться,
– додав глава держави.

Зеленський додав, що в іранських безпілотниках уже виявляли компоненти російського виробництва.

Крім того, на його думку, Росія може передавати Ірану і системи протиповітряної оборони, адже має їх у достатній кількості.

Як Кремль реагує на події в Ірані?

  • Кремлівський диктатор Володимир Путін 1 березня висловив співчуття президенту Ірану Масуду Пезешкіану з приводу загибелі Хаменеї, членів його родини та кількох іранських чиновників внаслідок американо-ізраїльських ударів. Путін назвав смерть аятоли "вбивством", скоєним у "цинічний спосіб", але не згадав прямо ані про Сполучені Штати, ані про Ізраїль.

  • За словами аналітиків ISW, повномасштабна війна Росії проти України обмежує її здатність надавати Ірану військову підтримку. Це також свідчить про те, що з часом Москва стала менш залежною від Ірану, налагодивши власне виробництво значної частини раніше імпортованих компонентів.

  • Міністр закордонних справ Андрій Сибіга також наголошував, що Путін не допоміг ані іранському режиму, ані раніше Ніколасу Мадуро у Венесуелі чи Башару Асаду в Сирії, тож Росія не є надійним союзником навіть для тих, хто на неї розраховує.