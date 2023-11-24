Как избежать полных блекаутов в Украине в будущем: депутат назвал решение

Над Украиной нависла угроза нового блэкаута, ведь Россия может попытаться повторить прошлогодний сценарий и устроить обстрелы энергетических объектов. Однако в будущем блэкауты в нашей стране можно вообще сделать невозможными.

Народный депутат партии "Слуга народа" Анатолий Костюх рассказал, что малые модульные электростанции помогут в будущем избежать блекаутов. По его словам, "Энергоатом" уже работает над созданием таких "эсэмеров".

Смотрите также Как правильно подключить генератор к зданию

Что это такое

Депутат объяснил, что фактически малый модульный реактор – это мини-атомная электростанция. Он подчеркнул, что в энергетике произошел своеобразный прорыв и то, что мы когда-то видели это в фильмах, воплощается в жизнь. Размер такой АЭС – два футбольных поля.

Костюх отметил, что небольшое электрическое предприятие может поставлять электроэнергию населенному пункту и критически важным объектам. По его словам, на сегодня это дорогая энергетика, о которой говорят по всему миру и Украина "не отстает".

Наш "Энергоатом" уже подписал несколько меморандумов о сотрудничестве с американцами, с британцами о том, что в будущем они постараются создать свой проект малого модульного реактора и ввести его,

– рассказал депутат.

Что это даст Украине

Костюх заметил, что если у нас будет 20-30 таких реакторов по всей стране, то таких блекаутов, как были в прошлом году, у нас не будет. Он подчеркнул, что они станут невозможными, ведь в каждом крупном городе будет свой небольшой реактор, который будет питать критическую инфраструктуру.

Народный депутат также отметил, что не будет удивлен увидеть во Львове, Киеве, Одессе, Тернополе, Виннице или других крупных городах через 5 лет площадки, на которых будут монтировать такие реакторы.

В то же время Костюх рассказал, что малые реакторы безопасны, им не нужна вода. Кроме того, они очень быстро реагируют на ситуацию и очень легко собираются и перемещаются на другое место.

Как оставаться онлайн 3 дня во время блекаута