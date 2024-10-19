Опять блэкаут: утром на Кубе во второй раз полностью отключилась электроэнергия, – Reuters

За последнее время на Кубе уже дважды произошел блэкаут. Последний раз электроэнергия полностью отключилась утром, 19 октября.

Аналогичная ситуация произошла накануне 18 октября. Об этом пишет Reuters.

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Неизвестно, как долго Куба будет оставаться без света

19 октября в 6:15 Кубинский сетевой оператор UNE сообщил о "полном отключении национальной электроэнергетической системы". Никакой информации, почему произошел повторный сбой сети и сколько времени понадобится для восстановления, кубинцам не сообщили.

Это отключение в стране произошло всего через несколько часов после, как начали восстановление электроснабжения после первого блэкаута.

Напомним, что в пятницу, 18 октября, на острове вышла из строя электростанция "Антонио Гитераса" в Матансасе, которая является крупнейшей и самой эффективной в стране. В результате без света остались примерно 10 миллионов кубинцев.

Еще до аварии электросети дефицит электроэнергии в пятницу (18 октября – 24 Канал) заставил управляемое коммунистами правительство Кубы отправить неосновных государственных работников домой и отменить школьные занятия для детей, пытаясь сэкономить топливо для производства,

– отметили в Reuters.

Чем обусловлены отключения света на Кубе

Правительство Кубы объяснило ухудшение состояния в энергоинфраструктуре дефицитом топлива и повышением энергопотребления из-за отключения света в стране в течение последних двух недель. Местами они длились от 10 до 20 часов в день.

Также среди причин называют ураган Милтон, который бушевал на прошлой неделе и усложнил перевозки топлива морем.

К тому же в 2024 году поставки топлива в страну значительно упали из-за того, что Венесуэла, Россия и Мексика, которые еще недавно были основными поставщиками, сократили свой экспорт на Кубу.

Правительство Кубы также обвиняет торговое эмбарго США и санкции, введенные тогдашним президентом Трампом, в постоянных трудностях с покупкой топлива и запасных частей для эксплуатации и обслуживания своих заводов, работающих на нефти.

Правда, Штаты отрицают свою причастность к обвалу электросети на Кубе.