Аналогічна ситуація сталася напередодні 18 жовтня. Про це пише Reuters.

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Невідомо, як довго Куба залишатиметься без світла

19 жовтня о 6:15 Кубинський мережевий оператор UNE повідомив про "повне відключення національної електроенергетичної системи". Жодної інформації, чому стався повторний збій мережі та скільки часу знадобиться для відновлення, кубинцям не повідомили.

Це відключення у країні сталося всього через кілька годин після, як почали відновлення електропостачання після першого блекауту.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 18 жовтня, на острові вийшла з ладу електростанція "Антоніо Гітераса" у Матансасі, яка є найбільшою та найефективнішою у країні. Унаслідок цього без світла залишилися приблизно 10 мільйонів кубинців.

Ще до аварії електромережі дефіцит електроенергії в п'ятницю (18 жовтня – 24 Канал) змусив керований комуністами уряд Куби відправити неосновних державних працівників додому та скасувати шкільні заняття для дітей, намагаючись заощадити паливо для виробництва,

– зауважили у Reuters.

Чим зумовлені відключення світла на Кубі

Уряд Куби пояснив погіршення стану в енергоінфраструктурі дефіцитом палива та підвищенням енергоспоживання через відключення світла у країні впродовж останніх двох тижнів. Місцями вони тривали від 10 до 20 годин на день.

Також серед причин називають ураган Мілтон, який вирував минулого тижня та ускладнив перевезення палива морем.

До того ж у 2024 році постачання палива в країну значно впали через те, що Венесуела, Росія та Мексика, які ще донедавна були основними постачальниками, скоротили свій експорт на Кубу.

Уряд Куби також звинувачує торгове ембарго США та санкції, введені тодішнім президентом Трампом, у постійних труднощах із купівлею палива та запасних частин для експлуатації та обслуговування своїх заводів, що працюють на нафті.

Щоправда, Штати заперечили свою причетність до обвалу електромережі на Кубі.