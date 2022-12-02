Чрезвычайная ситуация в Киеве после новых массированных ударов: Кличко рассказал о блекауте
Источник:телеграмм Виталия Кличко
Российские оккупанты атакуют объекты энергетической инфраструктуры, поэтому украинцам нужно быть готовыми к вероятному блекауту. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как будет функционировать столица.
По словам Кличко, все надеются, что худшего сценария развития событий не будет. Однако нужно быть готовыми к разным вариантам, ведь враг – коварный и безжалостный. Оккупанты не прекращают попыток оставить украинцев зимой без света, тепла и воды.
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Кличко рассказал о блекауте в Киеве
Мэр Киева отметил, что в случае чрезвычайной ситуации столица будет жить и работать, но в очень сложных условиях.
В случае новых ударов врага по энергосистеме Украины и полного отсутствия в результате этого электроснабжения в столице на всех маршрутах наземного транспорта будут работать автобусы. Проезд будет бесплатным,
– заметил Кличко.
Он добавил, что все автобусные парки столицы обеспечены необходимым запасом горючего и имеют автоматические источники энергии. В частности, бензиновые и дизельные генераторы. Поэтому у Киева есть возможность обеспечить минимальный объем технологического процесса подготовки и выпуска автобусов на маршруты. Также на территориях автобусных парков обустроены пункты обогрева для водителей.
"Движение поездов метрополитена, в случае чрезвычайной ситуации и отсутствия энергоснабжения, будет приостановлено. 45 подземных станций метро будут работать как пункты временного пребывания людей и как укрытие во время тревоги. Вход на станции будет бесплатным, но нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность", – рассказал городской голова.
На станциях метро будут:
- интернет;
- электроэнергия (можно будет подзарядить мобильные телефоны и прочие гаджеты);
- питьевая вода;
- санитарные узлы.
Кличко отметил, что средняя температура на станциях метро составляет 12 – 14 градусов тепла. Поэтому нужно одевать зимнюю одежду и дополнительно иметь теплые вещи. В свою очередь станции наземного участка метрополитена в качестве укрытия использовать не будут.
"Мы должны быть сознательными, сплоченными и сильными. Вместе выстоим и победим!" – заявил мэр.
Также в случае новых ударов врага по критической инфраструктуре Украины и блэкаута в столице будут продолжать работать отдельные торговые сети, рынки, магазины и ТРЦ. Столичная власть и бизнес готовятся к разным вариантам развития событий.
"Мы составили перечень с указанием адресов торговых сетей, продуктовых рынков, магазинов (супермаркетов) и ТРЦ, которые будут продолжать работать на автономных источниках питания. Чтобы обеспечить потребности киевлян в пищевых продуктах, воде, бытовых и промышленных товарах", – объяснил Кличко.
Он призвал киевлян на всякий случай скачать и запомнить этот список. График работы торговых сетей, магазинов, рынков в условиях отсутствия электроснабжения может быть сокращен.
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