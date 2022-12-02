Чрезвычайная ситуация в Киеве после новых массированных ударов: Кличко рассказал о блекауте

Российские оккупанты атакуют объекты энергетической инфраструктуры, поэтому украинцам нужно быть готовыми к вероятному блекауту. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как будет функционировать столица.

По словам Кличко, все надеются, что худшего сценария развития событий не будет. Однако нужно быть готовыми к разным вариантам, ведь враг – коварный и безжалостный. Оккупанты не прекращают попыток оставить украинцев зимой без света, тепла и воды.

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Кличко рассказал о блекауте в Киеве

Мэр Киева отметил, что в случае чрезвычайной ситуации столица будет жить и работать, но в очень сложных условиях.

В случае новых ударов врага по энергосистеме Украины и полного отсутствия в результате этого электроснабжения в столице на всех маршрутах наземного транспорта будут работать автобусы. Проезд будет бесплатным,

– заметил Кличко.

Он добавил, что все автобусные парки столицы обеспечены необходимым запасом горючего и имеют автоматические источники энергии. В частности, бензиновые и дизельные генераторы. Поэтому у Киева есть возможность обеспечить минимальный объем технологического процесса подготовки и выпуска автобусов на маршруты. Также на территориях автобусных парков обустроены пункты обогрева для водителей.

"Движение поездов метрополитена, в случае чрезвычайной ситуации и отсутствия энергоснабжения, будет приостановлено. 45 подземных станций метро будут работать как пункты временного пребывания людей и как укрытие во время тревоги. Вход на станции будет бесплатным, но нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность", – рассказал городской голова.

На станциях метро будут:

интернет;

электроэнергия (можно будет подзарядить мобильные телефоны и прочие гаджеты);

питьевая вода;

санитарные узлы.

Кличко отметил, что средняя температура на станциях метро составляет 12 – 14 градусов тепла. Поэтому нужно одевать зимнюю одежду и дополнительно иметь теплые вещи. В свою очередь станции наземного участка метрополитена в качестве укрытия использовать не будут.

"Мы должны быть сознательными, сплоченными и сильными. Вместе выстоим и победим!" – заявил мэр.

Также в случае новых ударов врага по критической инфраструктуре Украины и блэкаута в столице будут продолжать работать отдельные торговые сети, рынки, магазины и ТРЦ. Столичная власть и бизнес готовятся к разным вариантам развития событий.

"Мы составили перечень с указанием адресов торговых сетей, продуктовых рынков, магазинов (супермаркетов) и ТРЦ, которые будут продолжать работать на автономных источниках питания. Чтобы обеспечить потребности киевлян в пищевых продуктах, воде, бытовых и промышленных товарах", – объяснил Кличко.

Он призвал киевлян на всякий случай скачать и запомнить этот список. График работы торговых сетей, магазинов, рынков в условиях отсутствия электроснабжения может быть сокращен.

Кличко заявил, что Киев может остаться до весны без тепла . Это произойдет, если оккупанты в мороз ударят по объекту критической инфраструктуры, который не удастся восстановить за сутки.



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