Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневном военном обзоре на 24 Канале рассказал, что Ростов – это огромный военный хаб, и все объекты питания в нем – это легальная военная цель. Подробнее о масштабном блэкауте в Ростове можно прочитать здесь.

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Темнота в Ростове

Свитан отметил, что в Ростове находится огромное количество российских войск, систем управления, командных пунктов, ПВО. Объекты, питающие их светом и теплом, являются легальной военной целью. Ростов – это один из самых главных логистических пунктов для оккупантов практически на всем Юге Украины.

Уничтожить такие объекты могли разные средства – дальние, работа ДРГ, внутреннее партизанское сопротивление. Такой ход – грамотный и правильный. Он может полностью перекрыть движение этой логистической цепочкой. Россиянам уже пора научиться электричество ведрами носить, чтобы себя обеспечить,

– заметил полковник запаса ВСУ.

Работа украинского РЭБ

Во время атаки 13 января силам ПВО удалось вывести из строя более 20 ракет оккупантов. По словам военного эксперта, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный запросил средства РЭБ. Потенциально Украина могла их получить, и это очень хорошо, потому что теперь есть возможность приземлять вражеские ракеты, не тратя свои.

"РЭБ – разносторонняя. Есть простые глушилки, которые отсекают сигнал управления ракетой или беспилотником. Есть системы, которые могут управлять самим беспилотником, перехватывая управление ракетой и определять точку управления. То есть находить операторов и уничтожать их дальними средствами поражения", – подчеркнул летчик-инструктор.

"Хлопок" в Саках

Во время того, когда в начале января "хлопок" посетил Саки, Силам обороны Украины удалось ликвидировать подполковника российской армии. Как отметил Свитан, в свое время нашим войскам уже удавалось успешно отработать по Сакам, уничтожив эскадрилью вражеских самолетов.

Они накопили на стоянке 12 самолетов. Обезбашенные, конечно. Собрали самолеты во время войны специально под удар. До россиян не доходит. У них проблемы с причинно-следственными связями. Они там же расположили пункт управления, куда, конечно, пришли наши ракеты после разведки и доразведки,

– подчеркнул Свитан.

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