Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному військовому огляді на 24 Каналі розповів, що Ростов – це величезний військовий хаб і всі об'єкти живлення в ньому – це легальна військова ціль. Детальніше про масштабний блекаут у Ростові можна прочитати тут.

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Темрява в Ростові

Світан зазначив, що в Ростові перебуває величезна кількість російських військ, систем управління, командних пунктів, ППО тощо. Об'єкти, які їх живлять світлом, теплом є легальною військовою ціллю. Ростов – це один із найголовніших логістичних пунктів для окупантів практично на всьому Півдні України.

Знищитися такі об'єкти могли різними засобами – дальніми, роботою ДРГ, внутрішнім партизанським спротивом. Такий хід – грамотний і правильний. Він може повністю перекрити рух цим логістичним ланцюжком. Росіянам уже час навчитись електрику відрами носити, аби себе забезпечити,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Робота української РЕБ

Під час атаки 13 січня силам ППО вдалось вивести з ладу понад 20 ракет окупантів. За словами військового експерта, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний робив запит на засоби РЕБ. Потенційно Україна могла їх отримати, й це дуже добре, бо тепер є можливість "приземляти" ворожі ракети, не витрачаючи свої.

"РЕБ – різностороння. Є прості глушилки, які відсікають сигнал керування ракетою чи безпілотником. Є системи, які можуть керувати самим безпілотником, перехоплюючи управління ракетою та визначати точку керування. Тобто, знаходити операторів і знищувати їх дальніми засобами ураження", – наголосив льотчик-інструктор.

"Бавовна" в Саках

Під час того, коли на початку січня "бавовна" завітала в Саки, Силам оборони України вдалось ліквідувати підполковника російської армії. Як зазначив Світан, свого часу нашим військам уже вдавалось успішно відпрацювати по Саках, знищивши ескадрилью ворожих літаків.

Вони накопичили на стоянці 12 літаків. Обезбашені, звісно. Зібрали літаки під час війни спеціально під удар. До росіян не доходить. У них проблеми з причинно-наслідковими зв'язками. Вони там же розташували пункт управління, куди, звісно, прийшли наші ракети після розвідки та дорозвідки,

– підкреслив Світан.

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