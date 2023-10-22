Угрожает ли Украине тотальный блэкаут зимой: в Минэнерго ответили

Украинская энергосистема готовится к прохождению зимы под угрозой возможных российских атак, которые продлятся в холодный период времени. В то же время никаких отключений света для наших граждан не планируется.

Об этом в эфире телемарафона рассказал министр энергетики Герман Галущенко. Он подчеркнул, что россияне проиграют в энергетической битве, как и прошлой зимой, 24 Канал.

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Галущенко рассказал, что российская пропаганда активно спекулирует на теме отключений света в Украине, мол, сезон начался, поэтому украинцы должны готовиться к блэкаутам. В то же время министр подчеркнул, что в настоящее время такой угрозы для Украины нет.

Никаких отключений (света – 24 Канал) не планируется. Энергосистема абсолютно готова к прохождению зимы. Единственное, что может повлиять на блэкаут или отключение – последствия, масштабы ударов и соответствующих разрушений в системе,

– подчеркнул он.

Кроме этого, Галущенко отметил, что энергообъекты защищены больше системами противовоздушной обороны, чем это было в 2022 году.

"Лучшая защита – это системы ПВО. От уровня защищенности системами противовоздушной обороны будет зависеть устойчивость во многих случаях. Если сравнить имеющийся технический уровень ПВО с тем, который был прошлой зимой, то сегодня мы гораздо сильнее", – рассказал министр.

В то же время глава Минэнерго пояснил, что он не может предусмотреть, каким будет развитие событий и масштаб влияния этих атак на систему. В частности, он подчеркнул, что наши власти будут реагировать на все вызовы по ходу.

Нужно ли украинцам готовиться к возможным блэкаутам

Министр подчеркнул, что, если есть возможность, то нужно иметь генераторы и возможности автономного функционирования энергосистемы дома в определенный промежуток времени.

Это важно, мне кажется, и для покоя, и для того, что в случае если действительно будут происходить определенные системные вещи, то это понадобится,

– сказал он.

В конце концов, Галущенко подчеркнул, что Минэнерго сейчас делает все, чтобы этого всего не понадобилось.

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