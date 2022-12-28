У нас двойной – тройной запас, – Садовый рассказал, готов ли Львов к полному блэкауту

Российские оккупанты продолжают пытаться оставить Украину без света, воды и отопления. Львов готов на случай полного блэкаута в городе.

Об этом заявил городской глава Львова Андрей Садовый в эфире национального телемарафона. По его словам, сила украинского народа – в единстве.

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Как Львов готов к возможному блэкауту

По словам Садового, сейчас во Львове полдня есть свет и полдня его нет. Но предприятия в городе работают. Мэр отметил, что самое главное – чтобы работала экономика нашей страны.

Но ничего, будем с романтикой, при свечах. У нас уже 1 тысяча укрытий имеют печки, там запаслись дровами, школы также снабжены всем необходимым. У нас двойной – тройной запас,

– сообщил Садовый.

Городской глава отметил, что Киев – это сердце Украины, а Львов – душа. Поэтому львовяне будут выживать в любых условиях.

"Наша миссия – один за всех и все за одного. Сила в единстве", – добавил Садовый.

Будут ли в Украине на праздники аварийные отключения света

Накануне премьер Денис Шмыгаль рассказал, что Россия не собирается останавливать ракетный террор и готовится продолжить атаки на энергосистему Украины. По его словам, все находятся в ежедневной готовности к новым массированным обстрелам. Это может произойти когда угодно: сегодня, завтра или даже в канун Нового года.

"Хочу подчеркнуть: в случае отсутствия обстрелов новогодние праздники пройдут без аварийных отключений", – подчеркнул Шмыгаль.