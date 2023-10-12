Небо будет прикрыто лучше, – Черник сказал, способна ли Россия уничтожить энергетику Украины

Удары по энергетической инфраструктуре Украины будут, но мы переживем их легче, чем в прошлом году. Сегодня у Украины есть новые средства, чтобы лучше защитить важные объекты.

Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Петр Черник, заметив, что зимой 2022 года у нас было меньше средств противовоздушной обороны. С этой точки зрения, сегодня ситуация гораздо лучше.

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Чего ждать этой зимой

Пока украинцы не чувствуют, что наступил критический момент, потому что пережили прошлую зиму при значительно худшей подготовке. С тех пор у нас гораздо больше средств и мы получили новую военную помощь.

В последнем пакете появилась ракета AIM-9 Sidewinder. Она самая массовая, которая существует в природе. Их изготовили более 200 тысяч единиц, а коэффициент успешности поражения целей невероятно высок. Небо будет прикрыто лучше, но надо помнить, что прорывы будут,

– подчеркнул Петр Черник.

Он также добавил, что не надо забывать, что наш противник имеет вторую ракетную школу в мире, а в течение сентября мы увидели беспрецедентное количество применений "Шахедов". Следовательно, попытки прорыва нашей противовоздушной обороны точно будут.

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Важно помнить, что с ноября 2022 года изменилась ситуация на рынке. Если раньше была проблема найти обычный генератор или павербанк, то сегодня все это доступно. Так что зиму мы очевидно переживем легче.

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