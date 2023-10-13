Возможны зимние блэкауты: Корольчук предположил, насколько они будут продолжительными

Осенью – зимой 2022 года россияне совершили десятки ракетных атак для того, чтобы уничтожить энергосистему нашей страны. В прошлом году украинцы впервые узнали, что такое массированные ракетные обстрелы и блэкауты. Впрочем, в этом году агрессор снова попытается погрузить Украину в темноту.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук сказал 24 Каналу, что продолжительность и количество отключений электроэнергии в первую очередь будет зависеть от обстрелов и погодных условий. Погодный фактор следует рассматривать как один из ключевых.

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Надо готовиться к отключениям

Прошлая зима была самая теплая за последние 200 лет.

Погода сыграла немаловажную роль. Не было больших морозов и это давало возможность минимизировать отключение,

– сказал Корольчук.

По данным "Укрэнерго", ремонтные бригады восстановили примерно 70 – 80% поврежденных подстанций. Вот эти 20 – 30% будут играть важную роль. Ведь низкая температура не позволит подстанциям, которые были повреждены, выдавать нужный объем электроэнергии. Из-за этого будут отключения света.

Мы физически не могли успеть все отремонтировать. В Украине возможны блэкауты в результате ракетных ударов, но и без вражеских атак нас ожидают отключения света,

– отметил эксперт Института энергетических стратегий.

Он отметил, что в прошлом году 4-6 часовые отключения света люди переживали дважды в сутки. Соответственно, в течение суток света не было в среднем 8-12 часов – фактически пол суток.

"Если погодные условия будут более суровые, чем в прошлом году, то, вероятно, отключение света будет продолжаться 10-16 часов в течение суток", – предположил Корольчук.

Как погода влияет на отключение света: смотрите видео

Война непредсказуема

Тепло – это ключевой фактор зимой. "Теплокоммунэнерго" и "Водоканалы" обеспечены генераторами, поэтому они смогут работать до 3 суток.

Экономика страны также будут страдать из-за отключения электроэнергии, поскольку будет приостанавливаться производственный процесс. Генераторы не смогут полноценно обеспечить возобновление производства.

"Будем смотреть по ситуации, что, прежде всего, нужно будет ремонтировать, на какой период будут отключать свет. Другого варианта нет. Это война и она непредсказуема", – подытожил эксперт Института энергетических стратегий.

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