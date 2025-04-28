Блэкаут в Португалии объяснили редким атмосферным явлением

"Редкое атмосферное явление" стало причиной отключений и перебоев в электроснабжении на Иберийском полуострове. Восстановление электроснабжения может занять до недели.

Неисправности испанской электросети коснулись и Португалии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News, получившим информацию от португальского оператора сети REN.

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По данным REN, компании, управляющей электрическими сетями Португалии, проблема возникла из-за неисправности в испанской электросети, вызванной необычным атмосферным явлением.

Оператор объяснил, что из-за резких изменений температуры в Испании возникли "аномальные колебания" на линиях очень высокого напряжения.

Такое явление известно как "индуцированное атмосферное колебание", и оно вызвало нарушение синхронизации между электросистемами.

В компании отметили, что это повлекло цепные сбои в объединенной европейской сети.

Также в REN подчеркнули, что из-за сложности ситуации полное восстановление нормальной работы сети может занять до одной недели.