Блэкаут в Португалии объяснили редким атмосферным явлением
- Блэкаут на Иберийском полуострове вызван "редким атмосферным явлением" и неисправностями в испанской электросети.
- Из-за аномальных температурных колебаний возникли сбои в синхронизации электросистем,, которые могут быть устранены за неделю.
- Индуцированное атмосферное колебание стало причиной проблем в португальской сети и объединенной европейской сети.
"Редкое атмосферное явление" стало причиной отключений и перебоев в электроснабжении на Иберийском полуострове. Восстановление электроснабжения может занять до недели.
Неисправности испанской электросети коснулись и Португалии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News, получившим информацию от португальского оператора сети REN.
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Что может быть причиной блэкаутов в Европе
По данным REN, компании, управляющей электрическими сетями Португалии, проблема возникла из-за неисправности в испанской электросети, вызванной необычным атмосферным явлением.
Оператор объяснил, что из-за резких изменений температуры в Испании возникли "аномальные колебания" на линиях очень высокого напряжения.
Такое явление известно как "индуцированное атмосферное колебание", и оно вызвало нарушение синхронизации между электросистемами.
В компании отметили, что это повлекло цепные сбои в объединенной европейской сети.
Также в REN подчеркнули, что из-за сложности ситуации полное восстановление нормальной работы сети может занять до одной недели.