Полное восстановление электроснабжения в Испании может занять от 6 до 10 часов, – El Pais

Масштабный блэкаут парализовал Испанию и Португалию. На полное восстановление электроснабжения может потребоваться до 10 часов.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на El Pais. В Испании и Португалии произошел масштабный блэкаут, который парализовал работу транспорта, торговых сетей и критической инфраструктуры.

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Испания и Португалия остались без света

Отключение электроэнергии охватило значительные территории обеих стран около 12:32 по местному времени. Компания Red Eléctrica заявила, что инцидент является "исключительным и абсолютно чрезвычайным", а на полное восстановление энергоснабжения может потребоваться от 6 до 10 часов.

Сразу после инцидента движение железнодорожного транспорта в Испании было полностью прекращено. Также подверглись перебоям авиаперевозки, в частности из-за сбоев в работе систем управления. Во многих городах перестали работать светофоры, что значительно усложнило дорожное движение. Генеральная дирекция дорожного движения Испании (DGT) призвала граждан избегать управления автомобилями без необходимости.

В супермаркетах из-за проблем с электроснабжением перестали работать платежные терминалы – оплата возможна только наличными. Некоторые люди оказались заблокированными в лифтах из-за внезапной остановки механизмов. В магазинах начался ажиотажный спрос на рации и батарейки. Также зафиксированы проблемы с сотовой связью.

Как идет восстановление энергоснабжения

В 13:33 Red Eléctrica сообщила о начале частичного восстановления электроснабжения на севере и юге Пиренейского полуострова. Первыми свет появился в отдельных районах Галичины, Страны Басков и Каталонии. Однако значительная часть населения до сих пор остается без электричества.

Директор службы эксплуатации Red Eléctrica Эдуардо Прието отметил, что полное устранение последствий аварии ожидается не раньше вечера. Сейчас компания проводит расследование причин массового отключения, однако официальная версия пока отсутствует.

Из-за масштабности отключения многие инфраструктурные объекты и учреждения были вынуждены перейти в аварийный режим работы. Местные власти призывают граждан оставаться дома и быть осторожными, а службы чрезвычайных ситуаций работают в усиленном режиме.