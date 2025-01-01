Накануне Нового года жители в Пуэрто-Рико внезапно остались без света: в чем причина

Многие жители Пуэрто-Рико остались без электроэнергии. Так, всеобщее отключение света произошло в ночь на 1 января 2025 года из-за выхода из строя всех электростанций острова в результате аварии.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение губернатора Педро Пьерлуиси.

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Причина обесточивания в Пуэрто-Рико

Инцидент произошел в Пуэрто-Рико произошел 31 декабря.

Мы требуем ответов и решений как от LUMA, так и от Genera, которые должны ускорить перезапуск генераторных установок за пределами зоны повреждения и должным образом информировать людей о мерах восстановления,

– написал в заметке в соцсети Х (ранее твитер) губернатор.

Добавим, что отключение электроэнергии началось в 5:30 утра по местному времени. В Bloomberg пишут, что к полудню около 85% из 1,4 миллиона жителей Пуэрто-Рико остались без электроэнергии.

Основная электростанция страны Luma Energy сообщает, что причину инцидента еще выясняют, но предварительно установлено, что проблема могла возникнуть из-за подземной линии электропередачи.

По состоянию на 16:25 (по Киеву) более 80% потребителей острова остались без электричества, но обслуживание восстановили в больницах и других крупных учреждениях, включая управление водоснабжения и канализации, сообщила компания.