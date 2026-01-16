России будет очень сложно, – Андрющенко заинтриговал последствиями атак по ВОТ

На временно оккупированном Юге фиксируют новые удары по энергетическим объектам, в частности в районах Приморска и Бердянска. Из-за перебоев со светом оккупированная часть Запорожской области снова живет в режиме постоянных отключений.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире 24 Канала объяснил, что эти атаки имеют прямые последствия для возможностей оккупантов на юге. Он отметил, что без стабильного электроснабжения России будет очень сложно поддерживать работу ключевых систем на ВОТ.

Удары по подстанциям на ВОТ усиливают проблемы оккупантов

На оккупированной части Запорожской области отключения света стали почти постоянными. Оккупанты не могут нормально развести потребление для армии и гражданских. В итоге страдают все одновременно.

Оккупированная часть Запорожской области в январе фактически не выходит из блэкаутов,

– сказал Андрющенко.

Такие удары, по его словам, нужны не из-за сезона, а из-за прямого влияния на возможности врага. Без стабильного питания сложнее использовать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), радиолокационные системы и поддерживать работу других военных элементов. Это также бьет по беспилотным системам, которые оккупанты применяют на Юге.

Это не дает возможности эффективно применять РЭБ и работать системами РЛС,

– объяснил Андрющенко.

Он добавил, что в последнее время фиксировали поражение подстанций в районе Приморска и вблизи Бердянска, а также повторные попытки ударов по крупным узлам возле Мариуполя. Ключевой целью он назвал подстанцию Заря, которая питает значительную часть приазовского региона. Если ее обезвредят, оккупантам будет намного сложнее поддерживать работу военных объектов на юге.

Как блэкауты на ВОТ бьют по ремонту техники и производству дронов?

Больше всего от отключений страдают площадки, где враг ремонтирует технику и работает с беспилотниками. Логистика автотранспортом от этого зависит меньше, но производство и ремонт без электричества быстро останавливаются. Это особенно заметно там, где надо поднимать двигатели, работать со станками и тяжелым оборудованием.

Больше всего это влияет на беспилотные системы, ремонт и производство,

– сказал Андрющенко.

Отдельно он обратил внимание на Мариуполь, где оккупанты держат большую ремонтную базу на территории комбината Ильича. Туда, по его словам, свозят и танки, и боевые машины пехоты, но без света работа становится. Генераторов там, по информации из его источников, нет.

Когда идет отключение электричества, эта база останавливается,

– объяснил Андрющенко.

Также блэкауты ослабляют противовоздушную оборону, потому что средства радиоэлектронной борьбы не могут долго работать на генераторах. Он добавил, что после массовых отключений в приазовском коридоре удары по целям в Ростовской области, в частности в районе Таганрога, становились более частыми и точными.

Почему не всегда есть видео ударов и что известно о Джанкое?

Сообщения о поражении объектов на ВОТ не всегда имеют фото или видео подтверждения. Это связано с ограничениями на оккупированных территориях, комендантским часом и рисками для людей, которые могли бы снимать последствия. Дополнительно усложняют ситуацию погодные условия и проблемы со спутниковой связью.

Далеко не всегда возможно получить видео или фото подтверждение того, что происходит,

– сказал Андрющенко.

Он также прокомментировал информацию об ударе по подстанции возле Джанкоя. По его словам, поражения было, но его уже починили. В то же время этот эпизод повлиял на логистику, потому что речь шла об электрифицированном участке железной дороги, которой идет снабжение.

Поражение там починили уже. Он повлиял на логистику, потому что там электрифицированный участок железной дороги,

– объяснил Андрющенко.

Далее, по его словам, команда фиксирует взрывы там, где имеет возможность получить данные с места. Часть таких эпизодов не попадает в официальные отчеты, потому что для этого нужно дополнительное независимое подтверждение. Поэтому общая картина ударов может быть шире, чем то, что видно в публичных сообщениях.

