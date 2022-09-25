Российский блоггер, ведущий свой блог на английском языке, испытал языковое притеснение. Это достаточно забавно, потому что оккупанты постоянно заявляют, что в Украине "ушемляют русскоязычных".

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В России притесняют англоязычных

Оказалось, что в стране мира, которая "защищает русскоязычных" на чужой земле, нельзя говорить по-английски. Записывая видео об отношении россиян к частичной мобилизации, Ники Прошин достал от прохожего из-за того, что говорил "не па русски".

Блогер пытался высказать свое мнение по поводу объявившего пути призыва. Проходивший мимо мужчина возмутился, потому что Ники говорил по-английски.

Английскоязычный блоггер получил через язык в россии: смотрите видео

Отношение россиян к частичной мобилизации

В общем, в своем блоге Прошин пытался донести месседж, что граждане России против мобилизации. Поэтому в стране проходят протесты.

Напомним, внештатный советник Офиса Президента Алексей Арестович призвал россиян выходить на митинги . По его мнению, кремль боится беспорядков.

Однако у советника главы ОП Михаила Подоляка мнение отличается. Он считает, что россияне должны почувствовать на себе, как работает их репрессивная система . Осознание проблемы придет только тогда, когда граждане государства-оккупантки будут стоять на коленях.

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