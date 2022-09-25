Російський блогер, що веде свій блог англійською мовою, зазнав мовного утиску. Це досить кумедно, бо окупанти постійно заявляють, що в Україні "ушємляют рускоязичних".

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У росії утискають англійськомовних

Виявилось, що у країні світу, яка "захищає російськомовних" на чужій землі, не можна говорити англійською. Записуючи відео про ставлення росіян до часткової мобілізації, Нікі Прошин дістав від перехожого через те, що говорив "нє па рускі".

Блогер намагався висловити свою думку щодо призову, який оголосив путін. Чоловік, що проходив повз, обурився, бо Нікі говорив англійською.

Англійськомовний блогер дістав через мову в росії: дивіться відео

Ставлення росіян до часткової мобілізації

Загалом у своєму блозі Прошин намагався донести меседж, що громадяни росії проти мобілізації. Через це в країні відбуваються протести.

Нагадаємо, позаштатний радник Офісу Президента Олексій Арестович закликав росіян виходити на мітинги. На його думку, кремль боїться заворушень.

Однак у радника глави ОП Михайла Подоляка думка відрізняється. Він вважає, що росіяни мають відчути на собі, як працює їхня репресивна система. Усвідомлення проблеми прийде лише тоді, коли громадяни держави-окупантки стоятимуть на колінах.

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