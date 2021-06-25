Известный блогер-американец Джуда спел гимн Украины на выпускном: видео

Американский блогер Джуда, приехавший получать медицинское образование в Украину, опубликовал кадры со своего выпускного. На них парень, в частности, поет гимн Украины.

Соответствующие фото и видео он показал в своем инстаграме. "Спасибо, Украина", – подписал Джуда видео из университетского зала, на котором он в выпускной мантии.

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Кроме этого, он также поделился фотографиями с одногруппниками. "Я буду скучать по ним", – подчеркнул украинско-американский блогер.

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Интересно, что перед этим Джуда записал шуточное видео, в котором выражал надежду, что его имя на церемонии вручения дипломов зачитают правильно, то есть Джуда. "Не для того я в Украине 6 лет учился, чтобы меня называли Джудах", – пояснил он.

Что известно о блогере Джуде

Джуда – из США, живет в городе Детройт. Теперь он является выпускником Ивано-Франковского национального медицинского университета.

Парень в совершенстве выучил украинский язык и свободно владеет им. Долгое время вел собственный блог, назвал его "Юра из Коломыи".

В инстаграме Джуда поднимал важные темы, в частности – осуждал расизм. А также рассказывал, как быть студентом в Украине.