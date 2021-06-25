Відповідні фото та відео він показав у своєму інстаграмі. "Дякую, Україно", – підписав Джуда відео із університетського залу, на якому він у випускній мантії.

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Крім цього, він також поділився світлинами з одногрупниками. "Я сумуватиму за ними", – підкреслив українсько-американський блогер.

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Цікаво, що перед цим Джуда записав жартівливе відео, у якому висловлював сподівання, що його ім'я на церемонії вручення дипломів зачитають правильно, тобто Джуда. "Не для того я в Україні 6 років вчився, аби мене називали Джудах", – пояснив він.

Що відомо про блогера Джуду