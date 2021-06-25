Відповідні фото та відео він показав у своєму інстаграмі. "Дякую, Україно", – підписав Джуда відео із університетського залу, на якому він у випускній мантії.
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Крім цього, він також поділився світлинами з одногрупниками. "Я сумуватиму за ними", – підкреслив українсько-американський блогер.
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Цікаво, що перед цим Джуда записав жартівливе відео, у якому висловлював сподівання, що його ім'я на церемонії вручення дипломів зачитають правильно, тобто Джуда. "Не для того я в Україні 6 років вчився, аби мене називали Джудах", – пояснив він.
Що відомо про блогера Джуду
- Джуда – зі США, живе у місті Детройт. Тепер він є випускником Івано-Франківського національного медичного університету.
- Хлопець досконало вивчив українську мову та вільно володіє нею.Тривалий час вів власний блог, назвав його "Юра з Коломиї".
- В інстаграмі Джуда піднімав важливі теми, зокрема – засуджував расизм. А також розповідав, як бути студентом в Україні.