С ней на свидание сходил популярный американо-украинский блогер Джуда Келечи, которого большинство знает как "Юра из Коломыи". Во время него он проучил россиянку, которая живет в США, но поддерживает войну против Украины.

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Познакомился с девушкой в сети

Казалось бы, этой истории вообще могло не случится. Но все изменили имперские замашки, которые россияне, наверное, впитывают с молоком матери. Так, Настя, с которой познакомился Джуда, влетела в несколько сот долларов.

Как рассказал "Юра из Коломыи", он познакомился с девушкой, которую зовут Ана, в одном из приложений для знакомств. Блогер решил позвать ее на ужин в Нью-Йорке, где они и живут. И уже во время разговора за столиком отметил, что у девушки яркий "славянский акцент".

Поскольку Джуда не один год прожил в Украине, то ему пришло в голову спросить у девушки, откуда она будет. И тут ее предал ее же язык. Ведь блогер любит нашу страну, а вот империалистических россиян – нет.

Как выяснилось, девушка из Новосибирска. Перебралась в США в 13 лет. А весь либерализм этой Анастасии разбился об вопрос о том, какая у нее политическая позиция. Естественно, она была откровенно пророссийская и провоенная.

Блогер проучил россиянку за поддержку войны в Украине: смотрите видео

Месть не заставила себя ждать

Джуду поразило то, что он услышал от своей спутницы. В то же время у него была фантастическая возможность ее проучить. Парень рассказал, что девушка по традиционным кремлевским методичкам рассказывала о якобы нацистах в Украине. И тут блогер использовал любимую мемную фразу о том, какая "она кон***а".

Сразу же пришла ему в голову месть. Девушка заказала себе яства. А наш герой – две бутылки самого дорогого вина и очень много еды. Нет-нет, не для того, чтобы наесться и напиться с горя.

Мы в Нью-Йорке и это не дешево. Она говорит: "Ты так голоден и имеешь так много денег". А я смеюсь внутри, потому что она еще не знает, что я хочу сделать,

– заметил Джуда.

Начал он с откупорки бутылок вина. Каждая по 130 долларов, что примерно 4800 гривен. Сделал он это, чтобы у Анастасии не было возможности вернуть алкоголь. Под конец свидания Джуда попросил их рассчитать и вроде бы пошел в туалет. Из заведения он спокойно ушел, пока россиянка ломала себе голову над тем, что делать с этим заказом.

За такую х***ю, что она говорила, пусть страдает. Я знаю, что чек был больше 500 долларов. К сожалению, я оставил там свою еду, но пошел домой счастливый и доволен,

– добавил он.

Джуда, как очень совестливый мужчина, заметил, что это не слишком хороший поступок. Но если учитывать, что наговорила и думает россиянка, то долго его совесть не будет мучить.

К слову, на днях в Россию вернулась скандальная российская блогерша Юлия Прохорова. Та, которую депортировали из Германии из-за издевательств над украинцами, бежавшими от войны за границу. Так вот, россиянка очень порадовалась, что снова дома и может есть зловонную копченую мойву.