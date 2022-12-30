З нею на побачення сходив популярний американо-український блогер Джуда Келечі, якого більшість знає як "Юра з Коломиї". Під час нього він провчив росіянку, котра роки живе у США, але підтримує війну проти України.

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Познайомився з дівчиною у мережі

Здавалося б, цієї історії взагалі могло не статися. Але все змінили імперські замашки, які росіяни, мабуть, вбирають з молоком матері. Так, Настя, з якою познайомився Джуда, влетіла у кількасот доларів.

Як розповів "Юра з Коломиї", він познайомився з дівчиною, яку звати Ана, в одному з застосунків для знайомств. Блогер вирішив покликати її на вечерю у Нью-Йорку, де вони й мешкають. І вже під час розмови за столиком зауважив, що у дівчини яскравий "слов'янський акцент".

Оскільки Джуда не один рік прожив в Україні, то йому спало на думку спитати в дівчини, звідкіля вона буде. І тут її зрадив її ж язик. Адже блогер любить нашу країну, а от імперіалістичних росіян – ні.

Як з'ясувалося, дівчина з Новосибірська. Перебралася до США вона у 13 років. А весь лібералізм цієї Анастасії розбився об питання про те, яка у неї політична позиція. Ясна річ, вона була відверто проросійська та провоєнна.

Блогер провчив росіянку за підтримку війни в Україні: дивіться відео

Помста не забарилася

Джуду вразило те, що він почув від своєї супутниці. Водночас у нього була фантастична нагода її провчити. Хлопець розповів, що дівчина за традиційними кремлівськими методичками розповідала про буцімто нацистів в Україні. І тут блогер використав улюблену мемну фразу про те, яка "вона кон***а".

Відразу ж йому спала на думку помста. Дівчина замовила собі наїдків. А наш герой – дві пляшки найдорожчого вина та дуже багато їжі. Ні-ні, не для того, щоб наїстися та напитися з горя.

Ми в Нью-Йорку і це не дешево. Вона каже: "Ти такий голодний і маєш так багато грошей". А я сміюсь всередині, бо вона ще не знає, що я хочу зробити,

– зауважив Джуда.

Почав він з відкорковування пляшок вина. Кожна по 130 доларів, що приблизно 4 800 гривень. Зробив він це, щоб в Анастасії не було можливості повернути алкоголь. Під кінець побачення Джуда попрохав їх розрахувати та буцімто пішов до вбиральні. З закладу він спокійно пішов, поки росіянка сушила собі голову над тим, що робити з цим замовленням.

За таку х***ю, що вона говорила, хай страждає. Я знаю, що чек був понад 500 доларів. На жаль, я залишив там свою їжу, але пішов додому щасливий і задоволений,

– додав він.

Джуда, як дуже совісний чоловік, зауважив, що це не надто гарний вчинок. Але якщо враховувати, що наговорила та думає та росіянка, то довго його совість не мучитиме.

До слова, на днях до Росії повернулася скандальна російська блогерка Юлія Прохорова. Та, котру депортували з Німеччини через знущання з українців, котрі втекли від війни за кордон. Так-от, росіянка дуже потішилася, що знову вдома і може їсти смердючу копчену мойву.