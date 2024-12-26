Блогер обвинил министра обороны в срыве голосования в Общественный антикоррупционный совет МОУ

Известный украинский блогер и бывший военнослужащий Юрий Гудыменко обвинил министра обороны Украины Рустема Умерова и его подчиненных в срыве голосования в Общественный антикоррупционный совет, который проводится сегодня.

Детали Гудыменко рассказал в своем фейсбуке, информирует 24 Канал. По словам блогера, несмотря на то, что голосование должно было начаться в 9:00, некоторые голосовали и публично отчитывались об этом уже в 8:00, а значит, выборы начались уже "с бюллетенями в ящике".

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Выборы, которые вы и без того откладывали больше полугода, теперь вероятно придется отменять и проводить заново – а значит, вы и ваши подчиненные продолжат действовать без работающего Антикоррупционного Совета. И мы должны поверить, что это была случайность?,

– написал Гудыменко.



Правоту слов Гудыменко косвенно подтвердил телеграм-канал "Джокер", который опубликовал скрин сообщения о голосовании за кандидатку Дану Яровую в 8:36, хотя голосование должно было начаться в 9.00.



"Джокер" о голосовании / Скриншот из телеграмм-канала

Наверное из-за этого МОУ, сославшись на "технические проблемы" аннулировало сегодняшнее интернет-голосование в Общественный антикоррупционный совет МОУ и перенесло его на 7 января 2025 года.