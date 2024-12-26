Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова члена комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского в интервью NV. Заметим, в декабре Умеров говорил, что законопроект стоит ожидать уже вскоре.

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Что известно о процессе создания должности военного омбудсмена

Федор Вениславский отметил, что не владеет информацией о сроках создания должности военного омбудсмена. Однако нардеп отмечает, что вопрос очень актуален – скорее всего это не будет долгим процессом.

В то же время он отмечает, что есть определенные юридические процедуры, которых необходимо соблюсти, чтобы ввести этот новый институт. Необходимо создать его офис, наделить материальными ресурсами, базой и тому подобное.

Сугубо мой субъективный юридический анализ: это должна быть должность не в Минобороны, а, наверное, должность как минимум правительственного уполномоченного, чтобы этот статус помогал обеспечивать соблюдение прав человека в ВСУ и в других военных формированиях,

– говорит Вениславский.

По его словам, это должно быть сделано на правительственном уровне, а не приказом министра обороны.