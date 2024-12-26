Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова члена комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського в інтерв'ю NV. Зауважимо, у грудні Умєров казав, що на законопроєкт варто очікувати вже незабаром.

Дивіться також Хто постачає харчі, пальне та форму для ЗСУ, як працює Держоператор тилу та цифровізує закупівлі

Що відомо про процес створення посади військового омбудсмена

Федір Веніславський зазначив, що не володіє інформацією про терміни створення посади військового омбудсмена. Проте нардеп зазначає, що питання дуже актуальне – скоріше за все це не буде довгим процесом.

Водночас він зауважує, що є певні юридичні процедури, яких необхідно дотриматись, аби запровадити цей новий інститут. Необхідно створити його офіс, наділити матеріальними ресурсами, базою тощо.

Суто мій суб'єктивний юридичний аналіз: це має бути посада не в Міноборони, а, напевно, посада щонайменше урядового уповноваженого, аби цей статус допомагав забезпечувати дотримання прав людини у ЗСУ і в інших військових формуваннях,

– каже Веніславський.

За його словами, це має бути зроблено на урядовому рівні, а не наказом міністра оборони.