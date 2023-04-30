В Киеве блогер послал военного на 3 буквы: извинение далось ему не с первого раза

В Киеве пранкер решил "разыграть" военного, однако что-то пошло не по плану. Все закончилось скандалом.

Все началось с того, что тиктокер Сурик Черкезов подошел на улице Киева к мужчине с элементами военной формы. Он пытался привлечь его к нелепому "прачечному".

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Что известно об инциденте

Черкезов подошел к незнакомцу и со старта начал говорить по-русски о том, что якобы они вчера вместе "бухали": "Валера, брат, привет. Мы вчера с тобой бухали", – сказал он.

Однако мужчину это возмутило. Он в грубой форме сказал, что совсем не "Валера" и видит его впервые. И ничего он с ним не выпивал. Заметим, что "Валера" в российской вариации достаточно мемное имя. В частности, наши военные у границы с Беларусью повесили чучело Валеру, которое изрядно испугало северных соседей.

Однако блоггер не остановился и решил попробовать дальше "развивать" легенду. Он спросил у мужчины, что если он не Валера, то кто тогда. На что тот резко ответил, что он украинец и воин ВСУ.

Черкезов не угомонился и продолжал говорить раздраженному мужчине о том, что они якобы "бухали" вчера вместе, что еще больше возмутило военного. Когда "запахло жареным", пранкер сменил версию на "пили чай". Однако это не помогло – тот в грубой форме дал понять, что не имел с ним никаких дел и не хочет иметь.

Все переросло в ссору. Военного возмутило, что к нему привязался незнакомец и еще "быкует" и пригласил его на войну: "Какой я тебе Валера? Я воевал". На что Черкезов начал спрашивать "ты что, не мог меня отмазать перед девушкой". Военный сказал, что не понимает, зачем ему с ним говорить вообще.

Тогда блоггер пригласил его "поговорить за угол", что на языке "пацанов из района" является приглашением к драке. В конце концов все закончилось тем, что блоггер послал военного "на хоть отсюда".

Бестолковый пранк Сурика Черкезова: смотрите видео

"Пранкера" заставили извиняться

Уже через несколько часов в сети появилось видео. Неизвестные нашли шутника и заставили его извиняться. Блогер лежал на земле и пытался скрыть лицо руками. На видео видно несколько копняков, из-за которых Черкезов изрядно испугался. В конце видео было слышно, как другой мужчина говорит тому, кто заставил его извиняться, заканчивать.

После этого блогер записал видео, в котором заявил, что его избили 8 мужчин, выкрикивая расистские слова. Он также утверждает, что его заставили купить пикап для военных. При этом он заявил, что помогает армии.

Иронично, что известный блоггер подписал свое слезное видео "максимальный репост!!!", однако на этом месте мог быть какой-то сбор.

Также он заявил что совсем не уверен в том, что герой его видео военный и, мол, он хочет это проверить. Блогер сказал, что публично извинится лишь в том случае, если узнает, что это воин. То есть нарушать личные границы других людей и называть незнакомцев на улице "Валерами" он считает приемлемым. При этом он еще и опубликовал видео со скандалом у себя на странице.

Слезные обращения блоггера: смотрите видео

Однако Черкезова начали еще больше критиковать из-за его последнего видео, в котором он извращает факты и делает вид, что его якобы избили из-за расизма. В частности, с приглашением пообщаться ему даже написал защитник "Азовстали" Давид "Химик".

Тогда блоггер записал уже новое видео. Он заявил, что полностью признал свою вину и хочет встретиться с военным, чтобы извиниться лично. Также он сообщил, что открывает сбор на пикап для наших защитников.