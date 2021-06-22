Известный блогер Волошин в Киеве подарил девочке айфон, затем начал забирать, – СМИ

На блогера Волошина пожаловалась киевлянка, у которой мужчина пытался забрать телефон. Перед тем он подарил девочке его "на камеру".

Инцидент произошел в Киеве 21 июня. А на странице блогера раньше появился комментарий, но пока страница недоступна.

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Блогер хотел, чтобы девочка отдала телефон

Жительница Киева рассказала, что к ним на улице подошел известный блогер Волошин и "на камеру" подарил девочке айфон. Женщина рассказала, что дочь постоянно его смотрит на тиктоке и рассказывает истории всем друзьям.

Он подарил подарок – айфон! Она так сильно обрадовалась, конечно. Он снимал это все на видео, а потом выключил камеру и начал забирать подарок. И предлагать 2 тысячи гривен, чтобы мы никому об этом не говорили,

– рассказала свою позицию мать девочки.

На опубликованном видео слышен спор между мамой ребенка и блогером. Последний заявляет, что "это был розыгрыш" и начал говорить, чтобы ребенок вернул телефон. Женщина заявила, что она не понимает таких розыгрышей.

Тогда блогер начал обещать ей деньги вместо коробки. Вероятно там был телефон. Все для того, чтобы ребенок отдал ему айфон. В конце видео он употребляет нецензурную лексику.

Предварительно известно, что блогер подарил девочке айфон, а потом начал его отбирать: смотрите видео

(Осторожно! В видео нецензурная лексика)

Кстати, на момент публикации страница блогера недоступна для просмотра. Но раньше он там написал: "Не спешите делать выводы. Вы не знаете всей правды. Как можно всему верить".



Вероятно, так выглядела страница Волошина / Скриншот 24 канала



На странице Волошина видно фото с айфоном / Скриншот 24 канала

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